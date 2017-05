Présidentielle - 2nd tour: "on va continuer dans l'insécurité" disent les militants FN dans le Gard

La victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle est difficile à digérer pour les militants frontistes nîmois. Pour eux, l'insécurité et le chômage ne vont faire qu'augmenter.

Ils n'étaient qu'une petite quinzaine ce dimanche soir au siège du Front national à Nîmes pour découvrir le visage du nouveau président de la République. Emmanuel Macron a été élu avec 65,7% des voix. Dans le Gard, le candidat d'En Marche l'emporte aussi avec 54.76% des voix, 45.24% pour Marine Le Pen. Les militants frontistes dénoncent une nouvelle fois une élection faussée et prédisent un avenir bien terne.

" On oriente le choix des gens, lobotomisation des cerveaux"

Ce dimanche soir, les résultats du second tour de l'élection présidentielle n'ont pas vraiment surpris les militants frontistes. Vanessa milite depuis des mois avec le Front national, pour elle _"les médias ont installé leur candidat, on a orienté le choix des gens depuis le début".

Philippe, très en colère, est persuadé qu'avec Emmanuel Macron "l'insécurité et le chômage vont continuer [...] maintenant si les français viennent se plaindre de l'insécurité qu'ils ne pleurent pas". Ce militant frontiste compare, comme le fait Marine Le Pen, Emmanuel Macron à François Hollande "c'est reparti pour cinq ans!".

Le résultat historique de Marine Le Pen

Malgré la nette défaite, Marine Le Pen s'est réjouie de son "résultat historique et massif" pour un parti "devenu la première force d'opposition". Avec plus de 34% des voix, la candidate frontiste double le score réalisé en 2002 par son père. Elle a convaincu 4 millions d'électeurs de plus qu'au premier tour.

C'est que le début de la conquête de la France — Raphaël un militant frontiste nîmois

Dans le Gard, Marine Le Pen est notamment arrivée en tête au Grau-du-Roi, Beauvoisin et à Aigues-Mortes. Le Front national mise désormais sur les législatives " nous sommes en capacité de remporter les six circonscriptions" assure le patron du FN dans le Gard Yoann Gillet.