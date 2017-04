Présidentielle : à Grenoble, les affiches de campagne s'invitent dans le décor, sur des espaces parfois interdits

On les trouve sur les panneaux d'affichage public où elles sont parfaitement autorisées, mais aussi sur des compteurs électriques, des maisons à l'abandon ou encore en format plus réduit sur des réverbères. Les affichages politiques tapissent la ville à quelques jours de l'élection présidentielle.

Elles fleurissent un peu partout dans le décor depuis quelques semaines : les affiches de campagne pour l'élection présidentielle s'invitent dans la ville. Elles sont à la gloire d'un candidat, d'un parti, d'un mouvement, ou elles raillent tel autre candidat. On les trouve parfois sur les panneaux d'affichage libre où elles sont autorisées - ils sont au nombre de 210 à Grenoble - mais aussi sur des espaces interdits à l'affichage publicitaire tels des pans de mur privés, des réverbères, des compteurs électriques ou encore des locaux à l'abandon.

Sur cette poubelle : Mélenchon et le PCF recouvrent Poutou et le NPA © Radio France - Julien Morin

40€ d'amende pour une affiche collée ou dessinée sur un support interdit

Dans un courrier adressé aux mouvements politiques, la mairie de Grenoble rappelle que toute forme de publicité politique est interdite, sauf sur les panneaux dédiés à cette effet. "Si on constate qu'il y a un message particulier ou un parti qui déborde on a un premier contact téléphonique que les militants puissent désafficher eux-même, rappelle Lucille Lheureux, ajointe au maire aux espaces publics. Le débat public doit être régulé, il y a de la place pour chacun, mais pas question de déborder sur le mobilier urbain." Les colleurs pris la main dans le sac peuvent toutefois se faire amender de 20€ pour une affiche fixée, de 30€ pour un autocollant, et jusqu'à 40€ pour une affiche collée.

Du côté des militants : la guerre des affiches est déclarée

Les nouvelles affiches du mouvement France Insoumise" sont arrivées au QG © Radio France - Julien Morin

Qui dit peu de places, dit que la concurrence est forte. Mercredi après-midi, au QG du mouvement France Insoumise à Grenoble, les nouvelles affiches en soutient au candidat Jean-Luc Mélenchon sont arrivées : il faut reconquérir l'espace, les panneaux qui ont été repris.

"C'est une grande guerre, c'est une super bataille. Nous sommes équipés pour ne pas laisser et recouvrir toutes les affiches occupées par les candidats de droite. C'est comme cela que ça marche" - Raouf, militant France Insoumise

Effectivement, Aude, l'une des colleuses rencontrée ce jour là confirme ne pas avoir recouvert une affiche de Benoît Hamon, "pour lui laisser une chance de se soumettre à son tour à la France Insoumise !". Pour ce qui est de l'affichage sauvage, c'est non aussi. "On a pas besoin d'aller coller des affiches sous les ponts sur la rocade comme le font d'autres partis, assure Raouf. C'est interdit d'une, et de deux écologiquement ce n'est pas top-top !" Reste que comme pour d'autres partis, on retrouve de ci de la des affiches ou des stickers France Insoumise dans des lieux où l'affichage est interdit, "malheureusement ça peut arriver que quelques colleurs ne restent pas dans le cadre" raconte Clément, un autre militant France Insoumise rencontré au local du mouvement.