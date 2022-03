Présidentielle : grosse affluence en mairie à Clermont-Ferrand pour s'inscrire sur les listes électorales

Si désormais près de 80% des inscriptions se font sur le site service-public.fr, depuis quelques jours c'est aussi le rush dans les mairies. "Je viens de m'inscrire" explique Laurent en sortant du service des listes électorales à Clermont-Ferrand. "Je n'avais pas fait la démarche il y a cinq ans car aucun candidat ne trouvait grâce à mes yeux, mais la situation est très différente cette fois" poursuit le jeune homme qui s'est également renseigné pour occuper le poste d'assesseur lors de l'élection présidentielle.

Regain d'intérêt pour la politique ?

Depuis 2019, la date butoir n'est plus le 31 décembre, et il est désormais possible de s'inscrire jusqu'au 6e vendredi précédant le 1er tour de l'élection. Ce qui permet au plus grand nombre de se rendre dans les urnes. "Je suis à la bourre" s'esclaffe Fabienne avec son dossier dans les mains, "c'est important de le faire, même au dernier moment" ajoute la jeune femme originaire de la Réunion. "C'est une période d'intense activité" reconnaît Sylvie Fayet, responsable du service élection à la mairie de Clermont-Ferrand. "Mais on n'est pas surpris, c'est le scrutin qui mobilise le plus les électeurs". Ici, plus de 1700 dossiers seront traités.

Comment faire ?

Une pièce d'identité et un justificatif de domicile sont exigés. Les demandes d'inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, au choix :

Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr https://www.demarches.interieur.gouv.fr

Personnellement, en se rendant en mairie ou au consulat avec les pièces exigées

Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées

Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12669.do en faisant en sorte que la mairie ou le consulat la reçoive le 4 mars au plus tard (la date de réception faisant foi)

Pour voter à l'étranger, vous pouvez vous inscrire en ligne (via le registre des Français) ou en vous rendant au consulat. Vous pouvez également vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales - et dans quel bureau de vote il faudra vous rendre - sur le site de l’administration. Si vous êtes dans une situation particulière (jeune de 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré), vous bénéficiez de délais supplémentaires (en France et à l'étranger).

Un peu plus de temps pour les législatives

Si vous déménagez entre l'élection présidentielle et les élections législatives, vous pourrez vous inscrire sur vos nouvelles listes électorales jusqu'au mercredi 4 mai en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai avec le formulaire papier. Le premier tour de la présidentielle se déroule le dimanche 10 avril, le second se tient deux semaines plus tard le 24 avril. Le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 12 juin, le second tour dimanche 19 juin.