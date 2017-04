Présidentielle : Hamon appelle à battre "le plus fortement possible" Le Pen en votant Macron

Lourdement battu au premier tour de l'élection présidentielle, Benoît Hamon a appelé dimanche à battre "le plus fortement possible" le Front national de Marine Le Pen au second tour, en votant Emmanuel Macron.

Il a appelé à voter pour le candidat En Marche! Benoît Hamon a dit le faire "même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas vocation à la représenter demain. Je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République".

#Présidentielle2017 Hamon appelle à voter Macron : "J'appelle à battre le plus fortement et le plus puissamment possible le FN" pic.twitter.com/tId4kWltWf — franceinfo (@franceinfo) April 23, 2017

Sa porte-parole Aurélie Filippetti a aussi jugé "indispensable" de "contrer la menace FN".

► Suivre notre direct

"Sanction historique"

Dans une déclaration devant ses partisans, le candidat socialiste, crédité d'environ 6% des voix selon les instituts de sondages, a évoqué une "sanction historique", une "lourde défaite" et "une profonde meurtrissure".

J’ai échoué à déjouer le désastre qui s’annonçait. J’en assume pleinement la responsabilité. — Benoît Hamon (@benoithamon) April 23, 2017

Et d'ajouter : "C'est une défaite morale, en particulier pour la gauche".

A LIRE AUSSI ► Présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour