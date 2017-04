Présidentielle : Hervé Morin appelle à voter Emmanuel Macron afin d'éviter "une catastrophe pour la France"

Le président Les Centristes de la région Normandie Hervé Morin a appelé dimanche soir à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Le candidat En Manche est arrivé en tête devant Marine Le Pen à l'issue du premier tour.

Hervé Morin a appelé dimanche soir à voter « sans aucun état d'âme » au second tour de la présidentielle pour Emmanuel Macon afin d'éviter "une catastrophe pour la France". Marine Le Pen s'est qualifiée pour le second tour elle aussi. Elle est arrivée en deuxième position derrière le candidat En Marche.

« Ce second tour m'amène à appeler à voter sans aucun état d'âme pour Emmanuel Macron et appeler à ce que toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas l'effondrement du pays fassent le même choix. Le projet de Marine Le Pen c'est le lendemain de son élection l'effondrement pur et simple de la France », a déclaré sur France Bleu Normandie le président Les Centristes de la région Normandie.

Les affaires ont pesé très lourd sur le résultat

« Je demeure convaincu que François Fillon avait à la fois l'expérience et le programme qu'il fallait pour le pays, un pays qui est en grande difficulté économique, sociale, budgétaire. Les affaires ont pesé lourd », a estimé Hervé Morin qui s'attendait à une forte abstention compte tenu de cette campagne « assez détestable, où le fond a été très peu présent ».

« Très clairement, on ne pouvait pas être audible avec une avalanche quasi quotidienne de révélations, d'affaires, de rumeurs, qui a empoisonné la campagne dès le mois de janvier », a déploré le président de la région Normandie.

« On va aborder chaque étape tranquillement. La première, c'est de faire en sorte qu'on éviter la catastrophe pour la France », a ajouté Hervé Morin, « Dans une deuxième temps, il appartiendra aux Républicains et aux centristes de voir comment nous conduisons la campagne des législatives ».

