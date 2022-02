Présidentielle : huit jeunes sur dix envisagent d'aller voter, selon un sondage

Selon un sondage Ipsos paru ce mardi et réalisé pour la Fédération des associations générales étudiantes (Fage), huit jeunes sur dix "se disent prêts" à aller voter à l'élection présidentielle française en avril prochain. Un chiffre en hausse par rapport à 2017.

Les jeunes comptent aller voter à la prochaine élection présidentielle en France. C'est ce qui ressort d'un sondage Ipsos réalisés pour la Fédération des associations générales étudiantes (Fage) publié mardi. Huit jeunes sur dix "se disent prêts" à se rendre aux urnes en avril prochain. Ce chiffre est en hausse par rapport aux études similaires menées avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2017.

49% des jeunes interrogés, âgés de moins de 30 ans, sont "certains" d'aller voter, tandis qu'ils sont 31% à répondre qu'ils iront "probablement" voter. Ils sont par ailleurs 60% des jeunes à se considérer "intéressés" par cette campagne électorale. Cependant, plus d'un jeune sur deux (57%) estime que ses préoccupations ne sont pas prises en compte dans cette campagne présidentielle.

Les jeunes se sentent délaissés par les politiques

Par exemple, selon cette étude, plus d’un jeune sur deux a des difficultés à se procurer une alimentation saine et équilibrée, un chiffre en hausse de 23,4% en dix ans. Un jeune sur deux rencontre également des difficultés pour payer son logement, en hausse de 25% en dix ans. Plus d'un tiers d'entre eux (37%) pense que la société française actuelle est trop inégalitaire.

Parmi les principales préoccupations des jeunes vient d'abord le pouvoir d'achat, pour 33% d'entre eux, puis l'environnement pour 32% d'entre eux, ensuite la crise économique et financière pour 21% des jeunes interrogés. L'accès au logement est également une priorité importante pour 12% des jeunes.

L'étude pointe également que 82% des jeunes interrogés pensent que l’Etat devrait faire plus pour lutter contre les inégalités, tandis que les deux tiers des jeunes (66%) estiment que les responsables politiques ne se préoccupent pas assez des gens de leur génération.

Ce sondage a été réalisé sur internet du 11 au 20 janvier dernier auprès de 2.007 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française de 18 à 30 ans. La méthode des quotas a été appliquée.