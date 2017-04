Présidentielle : il est encore temps d'établir une procuration

De nombreux électeurs ne seront pas chez eux au moment des élections présidentielles, les 23 avril et 7 mai prochains. Il est encore temps de faire une procuration, mais pour qu'elle arrive à temps, elle doit être établie le plus rapidement possible cette semaine.

Entre la fin des vacances scolaires et le pont du 8 mai, de nombreux Français ne seront pas chez eux les week-ends du 23 avril et du 7 mai, pour voter au premier et au deuxième tour de la Présidentielle. Le 23 avril, le jour du premier tour, tombe pendant les vacances de printemps des zones A et B, et le second tour, le 7 mai, il aura lieu pendant un pont de trois jours, avec le 8 mai férié. Il est encore temps d'établir une procuration. Théoriquement, c'est même possible jusqu'au jour du vote, indique le site servicepublic.fr. Mais si vous vous y prenez trop tard, la mairie risque de ne pas avoir reçu votre procuration, et vous risquez de ne pas pouvoir voter. Il faut donc faire au plus vite si vous voulez qu'elle arrive à temps à la mairie.

Comment établir une procuration ?

Pour établir une procuration, il faut choisir un mandataire inscrit sur les listes électorales de la même commune que vous. La demande se fait au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance. La personne qui veut se faire représenter doit se présenter personnellement, munie d'une pièce d'identité et doit compléter le formulaire prévu, disponible sur place. La présence du mandataire n'est pas nécessaire. Le jour du vote, le mandataire vote dans le bureau de vote de l’électeur qui l’a désigné. Pour voter, il doit présenter sa propre pièce d’identité. A l'étranger, les procurations sont établies par les autorités consulaires. A noter qu'aucun document n’est envoyé au mandataire. La personne qui veut se faire remplacer pour voter peut annuler une procuration à tout moment auprès des mêmes autorités que pour l'établissement de la procuration (tribunal, commissariat de police ou gendarmerie). La procuration est valable pour un scrutin, pour un ou deux tours, au choix. Ce qui signifie que si vous voulez qu'une personne vote à votre place lors des deux tours de la Présidentielle, vous n'avez qu'une procuration à établir.

La procuration, si vous êtes absent ou en incapacité de vous déplacer

Trois catégories d'électeurs sont autorisés à voter par procuration :

Ceux qui en raison d'obligations professionnelles , d'un handicap , pour ra ison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, ne peuvent être présents dans leur commune d'inscription.

, parce qu'ils sont ou résident dans une commune différente, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription. Les personnes en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.