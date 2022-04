Présidentielle : "il faut appeler clairement à voter Macron", Jean-Luc Moudenc tacle sa famille politique

Le maire Les Républicains de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, regrette un manque de clarté de sa famille politique en vue du second tour de l'élection présidentielle. Il aurait préféré que les LR "soient sur la même ligne" et appellent franchement à voter pour Emmanuel Macron.

Après avoir soutenu Valérie Pécresse au premier tour, Jean-Luc Moudenc, encarté chez Les Républicains, se rangera derrière le président sortant pour le second. Le maire de Toulouse regrette que sa famille politique n'appelle pas plus clairement à voter pour Emmanuel Macron au second tour.

Vous avez annoncé que vous voterez pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle pour faire barrage à Marine Le Pen, vous regrettez que les ténors de votre parti ne fassent pas la même chose ?

Jean-Luc Moudenc : Evidemment, j'aurais préféré que tout le monde soit sur la même ligne. Je crois que dans la vie il faut être clair, il y a des choix essentiels, le choix du second tour sera essentiel. Je crois qu'Emmanuel Macron est le plus proche de nous et quand je regarde le programme économique de Marine Le Pen, je suis extrêmement inquiet. Il y a donc un très grand danger. Il faut le dire aux Français.

Pas un seul mot du Lotois Aurélien Pradié, porte-parole de Valérie Pécresse, vous le regrettez ?

Chacun prend ses responsabilités.

Votre patron, Christian Jacob, s'est montré prudent. Il dit, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'aucune voix ne doit se porter sur Marine Le Pen sans consigne de vote précise ?

Oui, je regrette qu'on s'aligne un peu sur Jean-Luc Mélenchon. C'est un paradoxe. En ce qui me concerne, je préfère être clair, je ne suis pas mélenchoniste, donc je vote Macron.

Vous dites que pour être réélu, Emmanuel Macron doit réaliser "un très large rassemblement des Français d'une nature totalement nouvelle et non politicienne". Ça veut dire quoi ?

Ça veut dire qu'il faut discuter, dialoguer avec lui, avec les forces démocratiques, et qu'il faut prendre ici ou là, dans les autres programmes, un certain nombre de mesures. Ce que je crois, c'est que si le Président de la République reste uniquement sur son socle de premier tour ou uniquement sur la majorité présidentielle, alors il ne passera pas la rampe du second tour. Je crois d'ailleurs qu'il en est conscient lui-même, il a déclaré le soir du premier tour qu'il était prêt à un rassemblement. Alors évidemment, c'est à lui qu'il appartient de donner du contenu à cela, de s'adresser aux Français qui n'ont pas voté pour lui et qui sont susceptibles de le faire.

Discuter notamment avec les gilets jaunes, par exemple ?

Vous savez, quand on est candidat à une élection, il faut écouter tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est une ligne de conduite à laquelle, pour ma part, je me suis toujours conformé. Il faut accepter le dialogue avec ceux qui ne sont pas d'accord. Je pense que si cette ouverture est au rendez-vous, s'il y a une attitude ouverte, alors les choses sont possibles.

Quelles relations politiques vous avez avec Emmanuel Macron? Vous l'avez eu au téléphone depuis dimanche ?

Non et je pense qu'il a autre chose à faire qu'à me parler. Il vaut mieux qu'il parle aux Français, qu'il aille sur le terrain que de passer des coups de file aux élus.

Votre candidate, Valérie Pécresse a fait moins de 5 % au premier tour, dimanche. Qu'est-ce qui fait que vous restez chez LR et que vous n'allez pas chez les marcheurs ?

Vous savez, Les Républicains ont été à mes côtés tout le temps, y compris dans des moments qui n'étaient pas forcément faciles de mon parcours politique. Même si j'ai été soutenu par En Marche aux municipales, je suis fidèle et je suis aux côtés de mes amis. Il y a un cycle électoral aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle, dans quelques semaines, ce sera les élections législatives, je serai aux côtés de mes amis jusqu'au bout de ce cycle.

Ce cycle s'arrête quand ?

Les élections législatives, on verra ensuite où nous en sommes.

Qu'est-ce que vous envisagez si votre parti n'obtient pas ou très peu de sièges à l'Assemblée nationale ?

On verra. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne vais pas faire de pronostics. L'électorat est très volatil. Je ne sais pas ce que les Français vont faire aux élections législatives. Ce n'est pas mon intention de rejoindre les Marcheurs à l'issue des législatives.

Toulouse a voté à près de 37% pour Jean-Luc Mélenchon alors que vous avez été réélu aux municipales. Comment vous l'expliquez, ce phénomène-là?

C'est un phénomène assez classique. Jean-Luc Mélenchon a été toujours plus fort ici à Toulouse, y compris en 2012, par rapport au National. Quand on regarde les grandes villes aujourd'hui, elles donnent de très forts scores à Jean-Luc Mélenchon. A Montpellier, il est au-dessus de 40 %. Ce que je crois qu'il y a eu une polarisation des électorats au détriment des deux grands partis de gouvernement, LR et le Parti Socialiste. Il y a des électeurs modérés de la droite et du PS qui sont allés vers Emmanuel Macron dès le premier tour et des électeurs plus plus identitaires, plus durs, qui sont allés vers Marine Le Pen ou Eric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon.

Il vous inquiète le vote Insoumis à Toulouse ?

Oui, c'est un vote qui m'inquiète. Les Insoumis s'imposent. J'avais dit aux élections municipales que derrière la candidature du tête de liste Verts, en réalité, la force la plus importante, c'était les Insoumis. Ce qui se passe me donne raison.

Concernant les législatives, vous pensez que Laurence Arribagé, membre des LR, peut battre à la marcheuse Corinne Vignon, députée de la troisième circonscription de Haute-Garonne ?

Je pense que tout est possible, les gens changent de vote d'une élection à l'autre. Je connais des gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier et qui ont voté pour moi aux élections municipales et qui me redisaient leur confiance lundi.