Présidentielle : "Il faut bloquer l'argent du gaz russe" qui finance la guerre en Ukraine, selon Yannick Jadot

Pour Yannick Jadot, il est vital de faire un "embargo sur le gaz et le pétrole russes". Le candidat Europe-Ecologie Les Verts était l'invité de Ma France, présentée par Wendy Bouchard sur France Bleu ce vendredi. Il a estimé que c'était la solution d'urgence à prendre "au regard de la paix et de la sécurité qui sont menacés en Europe. Il nous faut aujourd'hui faire l'embargo sur le gaz et le pétrole russes. C'est ce que j'ai demandé au président Macron", a insisté le candidat écologiste.

Il a rappelé qu'actuellement "700 millions de dollars rentrent tous les jours dans les comptes de Poutine, qui financent la guerre. Il faut bloquer cet argent qui permet d'armer les forces russes sur le sol ukrainien". Yannick Jadot estime que la France et l'Europe ont les moyens de le faire : "Nous avons des réserves qui nous permettront de tenir jusqu'à l'hiver prochain mais nous savons qu'il y aura des conséquences pour les Français et les Européens. Il faut compenser ces surcoûts".

S'affranchir du gaz russe et investir massivement pour la transition écologique

En lien avec son programme axé sur l'écologie, Yannick Jadot y voit également l'opportunité "d'investir massivement pour la transition écologique, de rénover l'isolation des logements". Le candidat EELV a cité le chiffre de 12 millions de Français qui ne peuvent pas se chauffer convenablement. "Investir durablement, c'est faire du bien aux Français. C'est investir pour leur santé, pour leur confort, pour leur pouvoir d'achat".

S'exprimant depuis le salon du Made in France à Bordeaux, Yannick Jadot a plaidé pour un déploiement des moyens de produire des énergies renouvelables. "Mettons des panneaux photovoltaïques sur toutes nos écoles, nos parkings, nos zones commerciales. Cela nous permettra de produire une électricité pas chère et surtout de ne plus dépendre du gaz et du pétrole russe".

Jadot favorable à une force de défense européenne

Alors que les 27 chefs d'Etat ou de gouvernement de l'Union européenne sont actuellement réunis à Versailles pour notamment évoquer les questions de dépendance de l'UE aux énergies russes, Yannick Jadot s'est prononcé en faveur d'une Europe plus unie. "Dans cette élection, il va falloir faire un vrai choix de civilisation, un vrai choix de société", a estimé le candidat écologiste pour qui cette indépendance énergétique doit s'accompagner d'une force de défense européenne.

"Il faut que l'Europe puisse peser dans la géopolitique. Les Etats-Unis, d'une certaine façon, se sont dessaisis des questions européennes et de notre voisinage. Donc il nous faut une politique de défense européenne. L'objectif : c'est de peser, de régler les tensions, potentiellement d'intervenir, mais d'abord en force de paix, avant d'être une force d'intervention militaire", a déclaré Yannick Jadot.