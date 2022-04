Après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, ce dimanche 24 avril, Philippe Chassaing était l'invité de France Bleu Périgord ce lundi. Le député LaREM de la 1ere circonscription estime qu'il faut aller plus loin dans le changement des pratiques politiques.

Présidentielle : "Il faut qu'on transforme la manière dont on fait de la politique"

Philippe Chassaing est candidat à l'investiture, il souhaite se représenter pour un second mandat.

Emmanuel Macron a été réélu président de la République ce dimanche 24 avril avec 58,5% des voix, devant Marine Le Pen, 41,5%. Cet écart est beaucoup plus resserré en Dordogne où le candidat président a obtenu 51,5% des suffrages. "C'est une campagne qui a été difficile dans un contexte très particulier" déclare Philippe Chassaing, invité de la matinale de France Bleu Périgord.

J'espère que nous serons à la hauteur des enjeux"

Le député de la République en Marche est élu sur la 1ere circonscription dont départ la Vallée de l'Isle où Marine Le Pen réalise de gros scores. L'élu explique sur France Bleu Périgord "avoir bien regardé les chiffres et être inquiet de cette montée" de l'extrême droite. Le député affirme avoir parcouru depuis 5 ans le territoire et avoir "bien vu la colère et les désaccords, notamment sur la désertification médicale, je pense qu'il faut que nous apportions des réponses".

Face à cette colère, Philippe Chassaing qui est candidat à l'investiture et qui souhaite renouveler son mandat de député, estime qu'il faut plus impliquer les Français dans les décisions "il faut qu'on puisse proposer des modalités de négociation, de construction de la loi en élargissant notre socle".

La commission du parti doit se réunir et décider des candidats dans quelques jours. Les élections législatives sont prévues les 12 et 19 juin prochain.