Présidentielle : « Il n’y a que moi qui peut battre Emmanuel Macron » déclare Xavier Bertrand à Toulouse

Xavier Bertrand est venu à Toulouse samedi 23 octobre. A quelques semaines du Congrès des Républicains, qui doit désigner le candidat unique du parti pour l'élection présidentielle, il a rencontré des militants locaux pour les convaincre de le soutenir lors de cette primaire interne.

Il a aussi fustigé les aides gouvernementales. "Je n'aurai pas attendu trois mois. (...) C'est dès cette été qu'il y avait des pouvoirs d'achats et de carburants, il a fallu attendre trois mois pour qu'il prenne une décision", estimant qu'il avait déjà pris cette décision il y a six ans dans sa région, les Hauts-de-France.

Il fallait arrêter la taxe sur les produits pétroliers, c'est qu'on mette un terme à ce racket fiscal - Xavier Bertrand sur les annonces gouvernementales

"On va avoir Noël tous les mois jusqu'au mois d'avril, on a un président qui fait campagne avec le carnet de chèque de la France" a martelé Xavier Bertrand devant les militants toulousains, tout en assurant le service après-vente de sa promesse : que chaque personne en temps complet gagne 1.500 euros nets par mois. En reprenant le "travailler plus pour gagner plus" de Nicolas Sarkozy dont il semble s'inscrire dans la lignée.

Lors de son déplacement à Toulouse, Xavier Bertrand a aussi estimé qu'il était particulièrement le candidat des territoires dans cette primaire. "Vous le sentez particulièrement quand on est en province, plutôt qu'à Paris. Si c'est la scène médiatique parisienne qui vote, c'est sûr que j'ai moins mes chances. Avec le peuple français, ça se discute".

Toulouse, passage obligé avant la primaire ?

"Il n'y a que moi qui peut battre Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle", a plusieurs fois répété Xavier Bertrand devant des militants. Ce n'est d'ailleurs pas le premier candidat LR à l'élection présidentielle à se rendre à Toulouse pour tenter de convaincre les électeurs avant la primaire.

Valérie Pécresse est venue et devrait revenir d'ici peu, Philippe Juvin de même. Eric Ciotti est attendu lui dans les quinze jours. Toulouse, un passage obligé avant la primaire ? "C'est une grosse fédération donc oui ça fait partie des villes emblématiques du Sud-Ouest. Dans un tour de France, on est obligés de s'arrêter à Toulouse" estime Louis Bontemps, 24 ans. Le président des Jeunes LR du Lot a pu l'interroger sur "tout un tas de sujets et notamment sur la problématique de l'accès au travail des jeunes".

"On fait le tour des différents candidats, on écoute toutes les propositions et on aura notre choix à faire dans les prochaines semaines. Mais mon choix n'est pas définitivement arrêté" poursuit le jeune militant LR. Verdict le 4 décembre prochain avec le Congrès du parti.

Alors qu'il rencontrait des militants sur la place du Capitole, dans un café sous les arcades, impossible pour le président de la Région des Hauts-de-France de ne pas traverser la place jusqu'à l'Hôtel de Ville. En toute discrétion, Xavier Bertrand a rencontré le maire de Toulouse, Jean Luc Moudenc, avant de se rendre au match Stade Toulouse - Castres Olympique. Il sera dimanche à Montauban.