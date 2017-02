Présidentielle : il n'y aura pas d'accord entre Benoît Hamon et Jean-Luc Melénchon

Jean-Luc Mélenchon a confirmé son intention d'être candidat à l'élection présidentielle, a révélé Benoît Hamon dimanche soir. Il n'y aura donc pas d'accord entre les deux hommes, qui se présenteront tous les deux à l'élection.

Jean-Luc Mélenchon a confirmé son intention d'être candidat jusqu'au bout à l'élection présidentielle, des propos qui "clarifient" la situation quant à une potentielle candidature commune à gauche, a déclaré dimanche Benoît Hamon sur TF1. Interrogé sur une potentielle candidature commune avec le candidat de "La France insoumise", le candidat du Parti socialiste a répondu : "Il m'a confirmé (lors d'une rencontre vendredi soir-NDLR) ce que je savais, c'est qu'il sera candidat, dont acte, la situation est maintenant claire". Une déclaration qui met fin à tout espoir d'accord entre les deux hommes.

Benoit Hamon : "Jean-Luc Mélenchon m'a confirmé sa décision : il sera candidat. Dont acte" #LE20H pic.twitter.com/6tShUYAeMO — TF1 Le JT (@TF1LeJT) February 26, 2017

"Je crains que ce soit beaucoup trop tard" - Jean-Luc Mélenchon dans Oues-France

Pour sa part, dans une interview au quotidien Ouest France ce lundi, Jean-Luc Mélenchon dit craindre qu'il soit "beaucoup trop tard" pour un rapprochement avec le candidat socialiste. "Nous sommes à soixante jours du premier tour. J'ai un programme, qui a été bouclé en novembre. Qui pourrait croire à un accord de coin de table sur les sujets qui nous séparent comme l'avenir de l'Union européenne ? Il s'agit de se préparer à gouverner un grand pays! Pas d'un arrangement personnel!", a-t-il estimé. Refusant de se dire "en compétition" avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon s'est à nouveau demandé si ce dernier allait "aller au bout de la logique qui a expulsé M. Valls", ajoutant :"S'il veut recoller les morceaux du PS, il se coupera de ceux qui veulent purger le bilan du quinquennat".

Les écologistes approuvent le retrait de Yannick Jadot à 80 %

Dimanche, les électeurs écologistes ont, eux, validé à presque 80 %, l'accord conclu entre Yannick Jadot et Benoît Hamon. Outre le retrait de Yannick Jadot, l'accord avec les écologistes comporte un volet programmatique et un volet électoral, qui sécurise les députés EELV sortants, dont Cécile Duflot, et doit permettre aux Verts de constituer un groupe à l'Assemblée.