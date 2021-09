Présidentielle : "Il n'y aura qu'une seule candidature" à droite, promet Xavier Bertrand

Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France et candidat à la présidentielle hors primaire de la droite, déroule ce vendredi à Nîmes son projet lors des journées parlementaires Les Républicains. Avant sa prise de parole, il était l'invité de la matinale de France Bleu Gard Lozère.

Les éventuels candidats Les Républicains à l'élection présidentielle se succèdent en cette fin de semaine à Nîmes devant les parlementaires LR pour présenter leurs projets devant leurs collègues députés et sénateurs : Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France, est attendu à la tribune ce vendredi, après les quatre candidats déclarés à la primaire de la droite : Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, Michel Barnier, ex-ministre et ex-négociateur du Brexit, Philippe Juvin, maire de la Garenne-Colombes, et Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Avant sa prise de parole, Xavier Bertrand était l'invité de la matinale de France Bleu Gard Lozère.

"Il n'y aura qu'une seule candidature."

"La primaire c'est quelque chose qui favorise la division. Moi je suis dans une autre logique, celle du rassemblement" insiste Xavier Bertrand au micro de Jérôme Plaidi. Le président des Hauts-de-France en est certain : "Il n'y aura qu'une seule candidature". La sienne, veut-il espérer.

Xavier Bertrand tentera ce vendredi de convaincre les parlementaires Les Républicains réunis à Nîmes. "On est de la même famille", clame celui qui a quitté le parti il y a déjà quatre ans pour partir en cavalier seul dans la course à la présidentielle.

Parmi les prétendants à l'Élysée, il est d'ailleurs celui qui compte le plus de soutiens chez les élus LR, devant Michel Barnier et Valérie Pécresse, selon une enquête de franceinfo publiée jeudi. Xavier Bertrand qui se pose aussi en unique rempart contre un duel Le Pen / Macron : "Je l'empêcherai", promet-il.