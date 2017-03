Présidentielle : "Il ne faut pas que les Marseillais se fassent voler leur choix", pour le bras droit de François Fillon

Le bras droit de François Fillon, Bruno Retailleau, est à Marseille, mardi 28 mars, pour une réunion de soutien à son candidat, alors que Penelope Fillon est entendue le matin même par la justice, au sujet de son emploi présumé fictif en tant qu'attachée parlementaire.

Le coordinateur de la campagne du candidat Les Républicains, Bruno Retailleau, continue de faire campagne pour François Fillon. Il est à Marseille, mardi 28 mars, pour une réunion de soutien, en compagnie notamment du maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, et du chef de file Les Républicains dans les Bouches-du-Rhône, Bruno Gilles.

Malgré les affaires qui se multiplient, malgré le contexte juridico-politique, Bruno Retailleau croit en les chances de son candidat, et il l'a affirmé sur France Bleu Provence. "Depuis des semaines, nous constatons chaque jour la violation du secret de l'instruction", a ainsi expliqué le coordinateur de la campagne de François Fillon. Il a par ailleurs saisi, avec cinq autres responsables Les Républicains, le procureur de Paris et le procureur national financier pour des "infractions" commises selon eux par l’exécutif et pointées du doigt par le livre Bienvenue Place Beauvau, publié par des journaliste du Canard enchaîné.

Des solutions pour lutter contre le chômage ?

"La France va mal, parce qu'il y a un fiasco qui est celui de François Hollande", a aussi estimé Bruno Retailleau. "Il y a 1,1 millions de Français qui sont au chômage, on a une dette qui est une bombe à retardement (...), donc il faut réagir et il ne faut pas que les Marseillais se laissent voler leur choix."

Afin de lutter contre le chômage, "nous allons faire ce que d'autres grands pays européens, notamment du nord, mais aussi l'Espagne, ont fait pour relancer l'emploi", a expliqué le coordinateur de la campagne de François Fillon. "La meilleure politique sociale, la meilleure politique de la lutte contre la pauvreté, c'est celle qui consiste à donner un job à chacun. Et pour le faire, nous allons donner de l'air aux entreprises", parce que ce sont elles qui créent les emplois, a décrit Bruno Retailleau. "Il y en a assez de la surcharge fiscale, de la surcharge des taxes, de la surcharge réglementaire sur les entreprises. Nous allons leur donner de la liberté (...) et demain nous aurons un taux de chômage de 7%."