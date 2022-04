Présidentielle : "Il y a un vote caché pour Eric Zemmour" selon l'un de ses représentants en Ille-et-Vilaine

Le premier tour de la Présidentielle a lieu dimanche prochain. Avant ce scrutin, France Bleu Armorique donne la parole aux représentants des candidats en Bretagne. Ce jeudi, c'est Alexandre Payen responsable de Génération Z 35 le mouvement des jeunes de Reconquête du candidat Eric Zemmour.

Dimanche prochain le 10 avril, les électeurs français sont appelés à choisir parmi les 12 candidats à la Présidentielle. Avant le vote, France Bleu Armorique donne la parole aux représentants des candidats en Bretagne.

Ce jeudi, la parole est donnée Alexandre Payen, responsable de Génération Z en Ille-et-Vilaine, le mouvement des jeunes de Reconquête du candidat Eric Zemmour.

Quelle est la priorité de votre candidat Eric Zemmour pour ce scrutin?

Alexandre Payen : "Sa priorité, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Ils ont de moins en moins. Surtout avec l'augmentation du prix de l'essence que tous les automobilistes subissent au quotidien".

Comment on redonne ce pouvoir d'achat aux Français?

Alexandre Payen : "Tout d'abord, on compte plafonner le prix de l'essence à 1 euro 80. Alors certes, c'est beaucoup, mais c'es le prix d'avant crise. Et ensuite, on baisse aussi la CSG pour les employeurs, enfin, pour les entreprises, ce qui ferait un mois supplémentaire de salaire pour toutes les personnes qui gagnent moins de 2.000 euros par mois".

Cela fera des rentrées d'argent en moins pour l'Etat...

Alexandre Payen : _"_Cette rentrée d'argent est compensée par la baisse des aides fournies aux immigrés qui arrivent en France. On arrêtera de leur fournir une aide systématique".

Et cela fait combien d'économies?

Alexandre Payen : "J'ai plus de chiffres en tête, mais c'est assez pour compenser la baisse du prix de la CSG".

La fin des aides c'est pour tous les étrangers qui entrent en France?

Alexandre Payen : "Oui".

Pour les Européens également?

Alexandre Payen : "Je ne sais pas. Normalement, non pas les Européens."

Autre mesure d'Eric Zemmour pour le pouvoir d'achat, c'est une aide pour les automobilistes avec un remboursement de l'essence, sur le principe du remboursement par l'employeur de la moitié de l'abonnement des transports en commun. Expliquez nous cette mesure.

Alexandre Payen :" Oui, pour toutes les personnes qui doivent prendre leur voiture au quotidien pour aller travailler et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, l'employeur remboursera leurs frais d'essence jusqu'à 40 euros par mois".

Cela ne fait pas beaucoup avec des pleins qui dépassent souvent les 70, 80 euros, voire plus pour certaines voitures.

Alexandre Payen : "En plafonnant le prix de l'essence à 1€80, ça redevient acceptable".

Est-ce que cela va à l'encontre de ce que dit le GIEC dans son rapport rendu il y a 3 jours. Rapport qui nous dit que l'on a 3 ans pour inverser la tendance, pour changer nos habitudes et notamment prendre moins la voiture. Est-ce que cette mesure ne va pas encourager les automobilistes à prendre encore plus leur voiture et donc polluer encore plus?

Alexandre Payen : "Alors, dans un premier temps, cette mesure s'applique juste aux employés qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture et qui n'ont donc pas de transports en commun à disposition. Et ensuite, le GIEC a aussi mis en avant le fait que la France émettait moins de 1% du carbone sur Terre, donc qu'elle n'était pas réellement impactée par ce compte rendu".

Donc, la France n'a pas à faire d'efforts en matière d'environnement, d'écologie?

Alexandre Payen : "Elle doit continuer sur sa ligne, c'est-à-dire continuer d'avoir un nucléaire fort qui lui permet d'avoir une électricité, l'électricité la moins carbonée du monde. Mais par contre, elle peut aider les autres pays européens à avoir une énergie plus plus verte".

Sur le nucléaire, Eric Zemmour veut construire de nouveaux EPR en France. Pour quel montant?

Alexandre Payen : "Eric Zemmour veut construire 6 nouveaux EPR. Je n'ai pas le chiffre en tête du prix de 6 EPR".

Une réaction maintenant à Ma France 2022, la grande consultation qui a été réalisée par France Bleu et France 3 en vue de cette présidentielle. Il y a 12 priorités et la première, celle qui a été la plus plébiscitée par les participants, c'est une demande de probité des élus, la fin de leurs avantages et même un casier judiciaire vierge pour être élu. Que répond votre candidat Eric Zemmour à ses demandes?

Alexandre Payen : "Eric Zemmour répond que dans son cas, il n'a rien à se reprocher".

Eric Zemmour a déjà été condamné, notamment pour haine raciale

Alexandre Payen : "Il a été condamné par des lois liberticides pour avoir dit la vérité. Je tiens à rappeler que ce n'est pas le seul candidat qui a été condamné. On peut rappeler que Jean-Luc Mélenchon a notamment été condamné pour avoir menacé un journaliste récemment".

Pour parler d'Eric Zemmour, il veut changer les lois?

Alexandre Payen : "Oui, il faudrait changer les lois liberticides, bien évidemment, pour permettre à tout le monde de dire ce qu'il pense".

Et concernant la probité des élus, la fin de leur avantage également?

Alexandre Payen : "Pour moi, c'est normal que certains élus aient des avantages. Ils ont des postes. Par exemple, si un député perd son immunité, ça voudrait dire que n'importe qui pour le poursuivre en justice et donc qu'il sera constamment menacé par la justice quand il fera on travail".

Pour terminer, Alexandre Payen, vos derniers arguments pour convaincre de voter Eric Zemmour dimanche prochain au premier tour de la présidentielle? Votre candidat est actuellement crédité de moins de 10% des intentions de vote.

Alexandre Payen : "J'invite les gens à ne pas croire les sondages. Il y a un vote caché qui existe. Il ne faut pas désespérer. Il faut voter Eric Zemmour et croire en sa victoire".