Présidentielle : "Il y a une vraie mobilisation", d'après les soutiens landais de Jean-Luc Mélenchon

Ce samedi 5 février, les membres de la France Insoumise et du Parti ouvrier indépendant (POI) étaient rassemblés pour une conférence de presse à Mont-de-Marsan (Landes). L'occasion d'évoquer une "prise de conscience et une mobilisation" selon ces militants qui portent le projet de Jean-Luc Mélenchon.

Donner un parrainage ne veut pas dire soutenir

Pendant la prise de parole, les militants ont évoqué les difficultés du candidat de la France Insoumise à récolter les 500 signatures de maire pour participer à l'élection présidentielle. "Il faut vraiment que certains élus comprennent que _donner un parrainage ce n'est pas soutenir_. Ça veut surtout dire qu'on joue le jeu de la démocratie", lance une militante autour de la table. Il est vrai que dans notre département, certains élus sans étiquettes rechignent a donner une signature. "Nous allons continuer de frapper aux portes pour avoir le compte", répond un autre militant.

D'autant plus que dans l'assemblée, les soutiens de Jean-Luc Mélenchon sont convaincus que le candidat fera un bon score lors de cette élection. "À l'évidence, ces dernières semaines, il y a une forme de prise de conscience et de mobilisation. _On enregistre des adhésions_, des gens qui viennent et qui veulent vraiment s'engager", explique Laurent Péguy membre du mouvement dans les Landes, malgré les sondages moins encourageants qu'en 2017, avant d'ajouter, "il s'agit souvent des gens d'ailleurs qui ne s'étaient jamais engagés en politique, voire qui n'étaient plus inscrits sur les listes électorales et qui se rendent compte qu'il y à une urgence et qu'il est temps d'engager une rupture avec tout ce qui s'est fait auparavant."

Militants de la France Insoumise et du Parti ouvrier indépendant travaillent ensemble dans les Landes © Radio France - Nina Valette

Et pour le militant de la première heure, hors de question de taper sur la concurrence. Pas de critique concernant le nombre de candidats à gauche, ni la place dans les sondages des candidats de droite. "Ça n'intéresse que les médias. Mais les citoyens se moquent assez largement de ces querelles de chapelle. C'est la raison pour laquelle nous, on est au contact des gens, on rencontre. On est véritablement actif sur le plan militant…"

On ne fait pas partie de cette gauche habituelle qui existe en France depuis des années

Un discours que partage Caroline Dacharry, membre du Conseil municipal de Tarnos, et militante de la France Insoumise. "Je crois totalement en la candidature de Jean-Luc Mélenchon, sinon je ne serai pas là. J'y crois parce qu'on n'est pas une candidature de gauche. On est la gauche de rupture. Et il n'y a personne qui fait comme nous. Personne qui n'a un programme ficelé depuis longtemps, capable de le défendre. Je pense qu'on sort du lot parce qu'on ne fait pas partie de cette gauche habituelle qui existe en France depuis des années." Un discours que la militante dit observer directement sur le terrain. "Les gens viennent plus facilement à nous. Nous n'avons pas besoin de leur courir après. Ils se rendent compte que dans leur quotidien, ça ne va pas. Et les gens se retrouvent dans notre programme. Je pense que si vous allez dans la rue, _tout le monde est capable aujourd'hui de vous donner au moins un nom de député de la France Insoumise_. Parce que c'est eux qui ont été au combat pendant ce quinquennat."