Présidentielle : "J'ai été condamné pour avoir dit la vérité", déclare Eric Zemmour

"J'ai été condamné pour avoir dit la vérité, par une loi liberticide". Déclaration d'Eric Zemmour sur France Bleu ce jeudi alors que le candidat d'extrême-droite à la présidentielle était invité de l'émission Ma France. Il est revenu sur ses trois condamnations pour "provocation à la haine". "Je n'ai absolument rien à me reprocher. Il faut le dire aux Français. Qu'est ce que j'ai dit pour être condamné ? J'ai dit : 'la plupart des délinquants sont arabes et noirs'. Tous les Français le savent et tous les Français le pensent. Voilà pourquoi j'ai été condamné", a-t-il déclaré

Le candidat était invité à réagir à l'Agenda citoyen, grande consultation organisée par France Bleu pour recenser les priorités des Français au moment de l'élection présidentielle. La question de l'exemplarité des élus est arrivée en tête des préoccupations des citoyens, notamment le fait d'exiger des élus qu'ils aient un casier judiciaire vierge pour exercer une fonction publique. Néanmoins, Eric Zemmour a déclaré : "Il faut arrêter avec cette histoire de casiers judiciaires. Je n'ai rien à me reprocher. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je ne vis pas de la politique".

Pour l'exemplarité, contre la transparence excessive

L'ancien journaliste et polémiste a rappelé qu'il avait "abandonné une vie confortable pour être candidat à l'élection présidentielle" parce qu'il estimait "que la France était en danger de mort et qu'elle allait subir un grand remplacement de sa population et de sa civilisation". En référence à sa condamnation en 2010 pour avoir déclaré sur plateau de télévision que "la plupart des délinquants sont arabes et noirs", Eric Zemmour a estimé avoir été "mal jugé" et que les juges ont été "instrumentalisés par une loi qui a été dévoyée et par des associations qui utilisent la justice pour régler des comptes politiques".

Le candidat du parti Reconquête ! a indiqué se sentir "tout à fait exemplaire dans cette histoire". Concernant son positionnement sur l'exemplarité des élus pour exercer une fonction publique, Eric Zemmour a estimé qu'il existait "suffisamment de lois" sur le sujet. Il plaide pour une "honnêteté et une exemplarité" des élus mais ne souhaite pas une "transparence excessive". "Les gens ont droit à la vie privée, de ne pas être scrutés en permanence", a-t-il ajouté.