Présidentielle : "Jamais on ne déploiera d'éoliennes en mer sans concertation", promet Emmanuel Macron

Invité de Wendy Bouchard dans l'émission "Ma France" ce jeudi, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de continuer à développer les champs d'éoliennes en France. Lors de ce déplacement sur le thème des énergies renouvelables et des éoliennes, le président-candidat a répondu aux inquiétudes des auditeurs de France Bleu sur ce thème. Il a également ironisé sur l'idée de Marine le Pen de vouloir "démonter les éoliennes", qui coûterait "plusieurs centaines de millions d'euros" selon lui.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La bataille pour le climat "doit toujours concilier des usages"

Emmanuel Macron a d'abord été été questionné par David, un auditeur du Havre, propriétaire d'un bateau de pêche, qui s'inquiète pour l'influence des éoliennes sur les fonds marins et les poissons.

"La bataille pour le climat, elle doit toujours concilier des usages", a répondu Emmanuel Macron. "On a besoin de plus d'énergies renouvelables pour produire de l'électricité décarbonée et, dans le même temps, déployer, par exemple l'éolien en mer", a-t-il rappelé. "Jamais on ne déploiera des éoliennes en mer sans concertation avec à la fois scientifiques, les pêcheurs, toutes celles et ceux qui partagent cet usage du maritime à la fois pour préserver des écosystèmes d'un point de vue scientifique et en préservation de la biodiversité et pour permettre aux pêcheurs de faire leur travail', a-t-il promis.

Emmanuel Macron a aussi affirmé sa volonté de lancer les projets plus rapidement. "La France est en retard sur le développement des énergies renouvelables", a-t-il rappelé. "Ça va aussi nous permettre de créer des emplois'", a-t-il détaillé. "Notre volonté, c'est d'avoir une filière qui produit ces énergies renouvelables et qui va nous permettre de créer des emplois, et pas d'importer ces énergies "depuis le bout du monde".

Démonter les éoliennes existantes couterait "des centaines de millions d'euros"

Emmanuel Macron a tenu à rappeler que Marine Le Pen, son adversaire au deuxième tour de la Présidentielle, avait dénoncé "des horreurs qui nous coûtent une fortune", et souhaite _"stopper ou démanteler les chantiers en cours." "Le projet de Madame Le Pen est de complètement stopper les énergies renouvelables, et de le remplacer par des centrales nucléaires. Ça n'a aucun sens en terme de temporalité, car une centrale nucléaire lancée aujourd'hui entre en fonction en 2035", a indiqué le président. Pour lui, "sortir du renouvelable est une aberration complète. "On dépenserait surtout des centaines de millions d'euros à démonter des éoliennes existantes, ce qui, je peux le dire, est un usage de l'argent du contribuable qui interroge", a ironisé le candidat. _

Objectif 90% de matériaux recyclables dans les éoliennes

"On travaille aussi beaucoup au recyclage de ces matériaux", a détaillé Emmanuel Macron. "Parce qu'un des grands enjeux, que ce soit d'ailleurs des éoliennes en mer ou sur terre, c'est de pouvoir les recycler." Le président sortant que des objectifs pour le 1er juillet avaient été inscrits dans la loi à ce propos. "Nous aurons 90 % de matériaux recyclables dans ces éoliennes", a-t-il affirmé.

Interrogé par Cédric Lang-Roth, le rédacteur en chef de France Bleu Normandie à Rouen et au Havre sur la nécessité de remplacer les socles d'éoliennes tous les 20 ans et donc, la difficulté à recréer un écosystème marin au pied des éoliennes, Emmanuel Macron a affirmé qu'il fallait 18 à 36 mois pour qu'un écosystème marin se récrée. "On va continuer d'avancer technologiquement, on est en train d'améliorer à chaque fois nos techniques, pour avoir des réinterventions beaucoup moins fréquentes sur les éoliennes", a affirmé le président-candidat. "Là, on est en train d'améliorer à chaque fois nos techniques, qu'il s'agisse de l'éolien terrestre ou de l'éolien en mer", a-t-il précisé.