Présidentielle : "Je ne participerai pas à une primaire sous quelque forme que ce soit", dit Xavier Bertrand

Xavier Bertrand ne participera pas à une primaire à droite. Le président de la région Hauts-de-France et candidat à l'élection présidentielle l'a réitéré ce jeudi matin sur France Bleu Nord alors que les militants LR choisiront samedi le mode de désignation de leur candidat.

"Pas de primaire. C'est une machine à diviser. On a besoin de se rassembler. Je suis un homme de droite et je voudrais avoir le soutien de toute la droite mais aussi porter une candidature plus large de rassemblement. Samedi prochain, les adhérents se détermineront. Mais je ne participerai pas à une primaire sous quelle forme que ce soit", a insisté le candidat à l'élection présidentielle.