"Je ne vois pas en quoi la candidature de François Hollande serait nécessaire" s'interroge Bénédicte Taurine

La présidentielle, c'est dans trois mois. Les regards sont tournés vers la gauche cette semaine avec le vote de la primaire populaire qui démarre ce jeudi et qui divise. On en parle avec nos députés, ce matin Bénédicte Taurine de la France insoumise.

Vous soutenez Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Pourquoi refuse-t-il de participer à cette primaire populaire ?

Le concept de faire une primaire populaire, pour ma part, il me semble cohérent que les citoyens s'intéressent à ce que la gauche revienne au pouvoir et comment le faire, etc. C'est assez important. En revanche, la façon dont c'est fait, ça se discute en fait. On est à trois mois de l'élection. Pour notre part, on a un programme depuis 2017 qu'on a modifié au cours de ce mandat, etc. Et là, on va demander à des citoyens de déterminer une personnalité. C'est problématique de notre point de vue. En fait, ce qui pour moi est important, c'est de porter un programme. Il y a trop de différences.

Trop de différence sur les programmes, entre Yannick Jadot, par exemple, et Jean-Luc Mélenchon ?

Oui, il y a une différence de fond. Yannick Jadot ne peut pas incarner pour moi le programme que nous portons. Il y a vraiment un problème de programme. Pas de personne de mon point de vue, mais vraiment de programme.

Et en même temps, ces noms d'Anne Hidalgo et Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon, y figurent finalement sur la liste des candidats. Les 460.000 inscrits pourront voter pour eux ou pas à partir de jeudi. Est-ce-que ça vous choque que ces noms restent sur le site de la primaire populaire ?

De toute façon, les gens, ils ont envie de voter pour pour ces personnes-là, ils ont envie de voter pour des personnalités et moi je le comprends.

Vous allez voter, vous, par exemple ?

Non, je ne peux pas me permettre de voter à cette primaire. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'avis des militants. En l'occurrence, on ne sait pas qui sont les personnes qui vont voter, mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir c'est si ce sont vraiment des citoyens ou si ce sont des militants. Parce que ce qui est important, en fait, c'est l'avis des citoyens et notamment la vie des abstentionnistes, en fait. L'objectif, c'est celui là, c'est que les gens ils ont de nouveau confiance dans la politique et qu'ils retournent voter. Si ce sont des gens qui en ont assez de la politique actuelle et qui ont envie d'un renouvellement, pourquoi pas ?

Et si Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, ça vous servirait non ?

Je ne vais pas vous dire non. Effectivement, si Jean-Luc arrive en tête, forcément que c'est positif. Mais on a décidé de ne pas y participer, on porte un programme et je ne pense pas, par exemple, que Mme Hidalgo porterait le même non plus. Notre objectif, c'est vraiment le programme qu'on porte depuis 2017.

Reste que la division à gauche est quand même désastreuse. Il y a au moins six candidats. Est-ce-que, a priori, souhaiter un candidat unique, 460.000 inscrits, ce n'est pas une bonne chose ?

Moi, ce qui me gêne un peu, c'est la personnalisation. En fait, ce qu'on devrait porter, c'est vraiment un programme.

François Hollande laisse planer le doute sur sa candidature. Vous y croyez ?

Mais c'est quand même incroyable ! Madame Hidalgo je ne sais plus à combien de % elle est, ils vont encore ajouter une candidature ? Moi, j'ai du mal à comprendre. En fait, je ne sais pas quelle est la volonté de M. Hollande. Il a été président. Franchement, je pense que si on en est là aussi, c'est un petit peu à cause de lui et de la politique du Parti socialiste qu'ils ont menée. Se représenter là, à trois mois d'une élection ? À part faire en sorte que la gauche n'arrive pas au pouvoir, je ne vois pas en quoi sa candidature serait nécessaire.

Bénédicte Taurine, avec la multiplication des candidats à gauche. Outre la question de la présence de la gauche au second tour, se pose aussi celle des parrainages. Est ce que Jean-Luc Mélenchon arrivera à les avoir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter ?

On fait tout pour. On n'y est pas encore aux 500. Mais moi, je ne peux pas imaginer que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon n'ait pas 600 signatures. On est autour de 400, je crois. On aura une réunion demain pour faire le point.

Vous parliez programme justement, citez-nous deux bonnes raisons de voter Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle ?

Alors pour moi, la première c'est à titre personnel, mais c'est vraiment un changement de modèle agricole, c'est mon secteur de prédilection et il y en a vraiment besoin. On a besoin de réorienter notre politique agricole et puis l'enseignement aussi parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et quand je vois la situation dans laquelle se trouve l'Éducation nationale, au moment où j'en suis partie pour être élue, et actuellement avec tous les collègues qui ont assez, les enfants qui sont en déshérence, etc. Voilà pour moi les deux axes majeurs pour lesquels il faut voter Jean-Luc Mélenchon, c'est la jeunesse et aussi le modèle agricole.