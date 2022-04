Présidentielle : "Je pensais que le résultat serait plus serré", les soutiens azuréens de Marine Le Pen déçus

L'ambiance était morose à la permanence de Philippe Vardon, élu RN à Nice, et à la région, ce dimanche 24 avril au moment de l'annonce du résultat du second de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron devance la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, et est réélu à la tête de l'Etat.

Des visages fermés, des sourcils froncés et des soupirs à l'annonce des résultats. "On est forcément déçus", explique Lylia, une sympathisante du RN. "On a l'impression que même si demain elle reprenait point par point les propos de monsieur Mélenchon ou de n'importe qui d'autre, ça resterait une Le Pen et ça m'écœure", juge-t-elle.

"Macron sait très bien qu'il y a un peuple contre lui"

Sur une chaise, Patrick un autre militant, est déçu par le score de Marine Le Pen. "Je pensais que le résultat serait plus serré. On s'aperçoit que la France est fracturée. Aujourd'hui des gens se sont soulevés et font plus de 40%, c'est très bien", assure-t-il. "Macron sait très bien qu'il y a un peuple contre lui", conclut Patrick.

Les élus Rassemblement National comptent bien le montrer aux élections législatives. "Notre objectif c'est d'avoir un maximum de député et qu'on se positionne comme la vraie opposition face à Emmanuel Macron", explique Jean Moucheboeuf, conseiller municipal et métropolitain dans l'équipe de Philippe Vardon. Il faut donc maintenant remobiliser les troupes pour la campagne des législatives.