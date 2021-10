Présidentielle 2022 : "Je suis au service de Yannick Jadot désormais", affirme Sandrine Rousseau

L'"éco-féministe" Sandrine Rousseau, tenante de la "radicalité écologique" qui a réuni près de 49% des voix contre 51% pour son concurrent, Yannick Jadot, lors de la primaire écologiste, est revenue sur sa défaite et la suite de la campagne présidentielle dans Ma France, l'émission de France Bleu. "J'ai été très claire, j'ai reconnu la victoire de Yannick Jadot, donc pas de faux procès là-dessus", a-t-elle déclaré alors que le numéro 1 d'EELV Julien Bayou a jugé jeudi qu'elle était "un peu mauvaise perdante", écartant toute "négociation".

Mercredi à la mi-journée, l'ex candidate avait indiqué sur France Inter qu'elle "appellerait à voter Yannick Jadot", tout en soulignant que son soutien n'était pas "un chèque en blanc". En début de soirée, le même jour, elle avait indiqué sur RTL, après avoir rencontré l'eurodéputé que leur dialogue avait été "assez peu constructif" et qu'elle n'avait "pas senti qu'il avait entendu l'importance de porter la radicalité comme étant une transformation de notre société [...] dans les cinq prochaines années".

"La question, désormais, est de savoir comment on peut porter une écologie sociale. On ne fait pas d'écologie si on n'a pas une dimension sociale très forte, si on n'a pas une protection des plus précaires dans la société. On ne peut faire de l'écologie sans réformer complètement notre système social. C'est une idée qui a beaucoup pris dans la campagne et je me dois de la porter encore pendant toute cette élection présidentielle", a-t-elle expliqué au micro de Wendy Bouchard.

"Évidemment c'est Yannick Jadot qui portera les couleurs de l'écologie et je me mets complètement à son service mais on ne peut pas complètement zapper cette dimension là", a-t-elle insisté, précisant : "Cette transformation sociale s'accompagne de la refonte d'un mot qui est fondamental, l'égalité. On doit s'interroger : qu'est-ce que l'égalité ?"

Sur le rôle qu'elle pourrait être amenée à jouer dans les semaines et mois à venir dans la campagne de Yannick Jadot, rien n'est encore décidé a indiqué Sandrine Rousseau : "Il faut que j'en discute avec lui, mais au-delà de la place c'est le discours qui importe et dire que l'écologie ne peut pas être asociale, ne peut pas se faire sans une refonte de l'égalité. On doit parler à toutes les personnes parce que sinon on y arrivera pas, il y aura trop de résistances".

"Je serai évidemment heureuse de pouvoir participer" à la campagne des Verts, "mais si ça n'est pas moi cela peut être des gens de mon équipe, pas une question de personne", a-t-elle ajouté.

"On doit réfléchir avec les autres partis pour mener au moins une campagne qui a des convergences", a également fait valoir Sandrine Rousseau alors que le leader de la France insoumise, crédité de 13% des intentions de vote, apparaît en position de force face aux autres candidats de gauche, selon un sondage Harris Interactive publié dans le magazine Challenges le 29 septembre. "Si, à un moment donné, on décide de se rassembler, il faut qu'on puisse le faire sur la base de convergences, donc oui, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon ont des propositions qu'il faut regarder."

"Il nous faut une forme de rupture avec le système dans lequel on est, nous interroger non pas juste sur un ensemble de mesures mais sur l'organisation sociale et politique, sur la manière dont les décisions sont prises. Ce que porte Jean-Luc Mélenchon, ou ce qu'ont porté Eric Piolle et Delphine Batho dans la primaire des écologistes, montrent qu'il y a une volonté de rupture avec le système actuel et cette volonté de rupture doit être entendue et portée."