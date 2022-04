Présidentielle: Jean Castex à Châteauroux ce mardi dans le cadre de la campagne pour le second tour

Alors que la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle est lancée pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le Premier ministre Jean Castex devrait se rendre dans l'Indre ce mardi 12 avril, à Châteauroux et dans une commune proche.

Jean Castex attendu en déplacement à Châteauroux ce mardi 12 avril dans le cadre de la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle, qui aura lieu le 24 avril. Le Premier ministre, qui appartient à la majorité présidentielle, a le droit de faire campagne pour le président sortant et candidat à sa réélection Emmanuel Macron (LREM) dès l'instant que son déplacement est annoncé comme tel et pas en rapport avec ses activités gouvernementales. Selon nos informations, Jean Castex arriverait en fin de matinée et passerait l'après-midi à Châteauroux et dans une commune voisine à la rencontre des électeurs.

Matignon n'a pour l'instant pas confirmé cette information et le détail de cette visite n'est donc pas encore connu.