Présidentielle : Jean Lassalle chambre le PS, EELV et LR et leur fait un chèque

"On a tous besoin d'un plus petit que soi" : Jean Lassalle, 3,1% au premier tour, cite La Fontaine et sort son carnet de chèque. Sur Twitter, le candidat Résistons ! a annoncé ce lundi que "devant les difficultés financières du PS, LR et EELV", son mouvement avait "décidé de faire un don équivalent à chacun d'eux afin de respecter le principe d'égalité". Principe, souligne-t-il, "qui m'est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne...". Une boutade, un clin d'oeil en forme de rappel, car mi-mars, le candidat menaçait de se retirer de la course à l'Elysée, déplorant, en tant que petit candidat, ne pas pas être invité de certains débats et de certains médias.

Jean Lassalle ne précise pas le montant qu'il veut donner à EELV, au PS et à LR. Aucun candidat des trois partis n'a atteint la barre des 5% des suffrages exprimés au premier tour, entraînant le remboursement de leurs frais de campagne. Anne Hidalgo n'a réussi à réunir que 1,75% des voix dimanches. Un score historiquement bas pour le Parti socialiste.

Ce lundi, Valérie Pécresse (4,78%), a appelé les Français à "une aide d'urgence pour boucler le financement de sa campagne". La candidate LR a annoncé avoir eu "7 millions d'euros" de frais et être endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. "Il en va de la survie des Républicains, et au-delà de la survie de la droite républicaine" a-t-elle annoncé à la presse.

Les écologistes ont eux aussi lancé un appel aux dons. Yannick Jadot ayant réuni 4,85% des voix dimanche, Europe Ecologie Les Verts se retrouve dans une situation "critique" selon les mots de son secrétaire national, Julien Bayou. Il leur reste à trouver 2 millions d'euros d'ici fin mai, selon lui.