Présidentielle : Jean Lassalle propose trois milliards d'euros pour les campagnes chaque année

On vote le 10 avril prochain pour le premier tour de la Présidentielle. Avant ce scrutin, France Bleu Armorique donne la parole aux candidats ou à leurs soutiens en Bretagne.

Ce vendredi 1er avril, on évoque la campagne du candidat Jean Lassalle (Résistons!) avec Romain Vincent, son porte-parole dans l'Ouest.

France Bleu Armorique : "La France authentique", c'est le slogan de votre candidat. Mais quelle est la priorité de Jean Lassalle pour cette élection présidentielle ?

Romain Vincent : La priorité numéro une, c'est trois milliards d'euros pour les campagnes chaque année. Je vous explique en quelques mots le raisonnement de Jean Lassalle pour arriver à cette conclusion de trois milliards par an. Aujourd'hui, les campagnes viennent après les ville. C'est le résidu une fois qu'on a parlé des villes, il y a un petit peu de campagne, mais il ne faut pas en parler trop longtemps. Aujourd'hui, il y a un exode urbain très important depuis le confinement, les Français ont un désir de se mettre au vert, de changer de mode de vie. Et cela tombe bien puisque les préoccupations principales des Français, ce sont les embouteillages sur les périphériques, les difficultés à se loger, l'insécurité, le pouvoir d'achat, les services publics et l'écologie. Si on reprend cette liste très simple, les embouteillages sur les périphériques, c'est dû à la concentration des emplois dans les métropoles, les difficultés à se loger et la concentration des habitants dans les métropoles. L'insécurité, ce n'est pas due à l'immigration, c'est la concentration des gens dans les métropoles et le pouvoir d'achat. C'est la relégation des pauvres hors des métropoles, un phénomène qui a été bien identifié et qui s'appelle la gentrification. Les pauvres n'ont plus les moyens d'éviter les centres villes des grandes métropoles. Les services publics sont fermés. C'est une politique de petites communes dans les campagnes parce qu'on considère que ce n'est pas important. Il y a un dénominateur commun qui s'appelle la mise en œuvre de la métropolisation. Et cette métropolisation, elle touche un sujet dont on n'a quasiment pas parlé dans cette campagne, c'est l'aménagement du territoire. Je rends un hommage à Jean-Pierre Pernaut, qui nous a quittés le 2 mars dernier et qui était un des seuls défenseurs des campagnes, en tout cas, en ville. Aujourd'hui, il ne reste plus que Jean Lassalle pour pouvoir dire que les campagnes ne doivent pas passer après les villes.

FBA : Comment aide-t-on les campagnes ?

Romain Vincent : Il faut pouvoir accueillir les gens : quand vous discutez avec des gens, ils aimeraient s'installer à la campagne. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'école pour les enfants, c'est donc une question de choix politique. S'il n'y a pas d'école, ce n'est pas une fatalité. C'est parce qu'on a décidé qu'on fermerait une école et qu'il n'y a pas assez de monde. Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Si on rouvre des écoles parce qu'il y a un choix politique avec un président de la République qui défend les campagnes, derrière les gens pour pouvoir venir s'installer et on va pouvoir développer des villes alors qu'à la base, c'étaient les petits villages avec des maisons abandonnées.

FBA : Une réaction à Ma France 2022, la grande consultation de France Bleu. Les internautes ont mis en avant douze priorités et la première, c'est une demande de probité des élus. Que répond votre candidat, Jean Lassalle?

Romain Vincent : La probité aujourd'hui fait largement défaut dans la classe politique. Jean Lassalle peut se targuer d'être sur le haut du podium puisqu'il a posé des actes forts : il a mis sa vie en jeu en faisant une grève de la faim pour défendre une cause politique qui lui a donné raison, même s'il a beaucoup souffert pendant cette grève de la faim. Je pense que personne ne pourra le chercher là-dessus en lui disant que ce n'est pas un acte fort. Et puis il a fait un tour de France à pied de 6000 kilomètres. Ça va très vite à dire, mais 6000 km, je peux vous dire que ça ne se fait pas en deux jours puisque la France, c'est 1000 kilomètres, de Lille à Marseille. Il est allé à la rencontre de tous les Français et encore aujourd'hui, c'est ce qu'il continue à faire dans sa tournée en bus, contrairement à un président de la République qui est sur ses rails et qui avance tout droit. Monsieur Lassalle a pris le bus pour pouvoir inviter des gens dans son bus, discuter, aller là où les voies ferrées ne vont pas, c'est-à-dire dans les territoires les plus reculés.