Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon électrise le Zénith d'Auvergne à Cournon

La candidat de la France insoumise a réuni plus de 4 000 personnes mardi soir à Cournon, à l'occasion d'un meeting en version hologramme. Jean-Luc Mélenchon était physiquement à Dijon et numériquement dans cinq autres villes de France.

La campagne de Jean-Luc Mélenchon aura eu au moins le mérite d'explorer de nouveaux horizons en terme de communication. Ses aides de camp misaient sur une affluence de 35 000 personnes sur l'ensemble des sept sites concernés par cette nouvelle opération "hologramme". Pour son dernier grand discours d'avant-premier tour, le candidat de la France insoumise avait souhaité "quelque chose de très dynamique, qui donne de l'élan pour la fin de campagne et pour l'après", précise Charlotte Girard, co-responsable du programme de Mélenchon.

Solidaire des candidats menacés par le terrorisme

Pari réussi d'autant que le dispositif technique n'a pas connu de couac. La version hologramme a fonctionné simultanément à Montpellier, Grenoble, Nancy, Nantes, au Port sur l'Ile de la Réunion, et donc à Cournon d'Auvergne. Plus de 4000 personnes ont investi le Zénith et ont d'abord pu entendre leur candidat favori exprimer sa solidarité la plus totale avec ses adversaires politiques (Le Pen, Fillon et Macron) face à la menace terroriste. "Jamais nous ne ferons le cadeau aux criminels de nous diviser".

Macron tête de turc de Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a ensuite pu faire la démonstration de son talent de tribun en démontant le modèle social français actuel, en distillant quelques mesures chocs, sans oublier distribuer des banderilles à ses concurrents. Dans le viseur du torero insoumis de l'arène du Zénith d'Auvergne : Emmanuel Macron "le beau parleur.... monsieur l'intelligent... le pétaradant..."

Non, la France n'est pas une start-up, ça n'est pas une entreprise. C'est un peuple, c'est une culture, c'est une science.

Jean-Luc Mélenchon s'est remis au centre de la scène en martelant être le candidat de l'égalité et de la justice sociale.

Ce qui est moderne, c'est la Sécurité Sociale, c'est le Code du Travail, c'est la loi pour tous, ce qui est moderne, c'est le travail qui permet de vivre.

Il a ensuite déroulé son programme et ses réformes, précisant que le peuple français sera appelé à voter à chaque fois que cela nécessaire pour décider de son destin. "On dit que je suis un tyran, mais je suis le seul à proposer le référendum révocatoire". Galvanisé par les récentes études d'opinion et l'élan populaire, le candidat de la France insoumise dit avoir construit "une force qui entraîne toujours davantage de monde. Sans magouilles et sans combines... Il se peut que nous allions à la qualification." Et de conclure son meeting holographique par le poème "et un sourire" de Paul Eluard, avant de chanter la Marseillaise.

Certains ont assisté au meeting dehors © Radio France - Éric Le Bihan

En un peu plus d'une heure et demi, le candidat de la France Insoumise a galvanisé ses troupes. Il leur a demandé de convaincre jusqu'au bout de la campagne, à organiser des apéritifs vendredi soir pour inviter leurs amis, leurs voisins et les inciter à voter Mélenchon.