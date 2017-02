Présidentielle : Jean Luc Mélenchon fait étape par Champagney en Haute-Saône

Avant un grand meeting à Lyon ce dimanche, le candidat de "La France Insoumise" Jean Luc Mélenchon à fait étape par la Haute-Saône et Champagney ce samedi 4 février. Une date et un lieu pas choisis par hasard.

La Grande Rue est barrée et au milieu d'une vingtaine de journalistes des agents de sécurité s'agitent devant la maison de la Négritude et des Droits de l'Homme de Champagney. Agitation inhabituelle pour un samedi dans la petite commune de Haute-Saône. Finalement, avec vingt minutes de retard, Jean Luc Mélenchon, le candidat de d'extrême gauche arrive devant le musée. Accueilli par une partie de l'équipe municipale et le personnel du musée. "Une visite qui ont l’espère apportera des visiteurs pour faire changer le monde", lui glisse-t-on. "Je partage avec vous cette valeur là", répond avec un sourire Jean Luc Mélenchon.

Des ouvriers Peugeot venus l'applaudir

Dans le musée, il est accueilli par la responsable des collections. "Le musée me retourne chaque fois que je viens", glisse le candidat devant les journalistes et les élus de la ville. Après une demi heure de visite, toujours suivi au centimètre par son agent qui veille à ne ce que personne ne s'en prenne à lui, le candidat appose sa signature sur le livre d'or du musée avant de repartir sous la pluie à l'extérieur où l'attendent les militants. Au milieu des "Camarades" lancés à tout va, il croise notamment des syndicalistes de Peugeot Sochaux : "Vous vous rappelez ils avaient fait une journée de chômage technique le jour où j'étais venu, ça manquait pas d'air", glisse Jean Luc Mélenchon. "On lâche rien", sourit le sympathisant. De l'autre coté de la route, sous le préau de l'école près de 200 personnes l'attendent.

"Nous sommes les enfants des sans culottes"

Pendant près d'une demi heure, Jean Luc Mélenchon rend hommage aux habitants de Champagney, les premiers à s'être insurgés de la traite négrière. "Soyons à leur hauteur", glisse-t-il à la foule acquise à sa cause. Le candidat fait des parallèles entre le monde économique de l'époque et celui d'aujourd'hui. "Á l'époque déjà l'accumulation capitaliste se faisait par quelques personnes. 2% des gens ont fait 25% du trafic des esclaves, comme aujourd’hui 8 personnes possèdent autant que 50% de l'humanité". Jean Luc Mélenchon enverra aussi une pique à Nicolas Sarkozy, estimant que "nous sommes d'abord, non les lointains descendants bien sympathiques des Gaulois mais les enfants des sans-culottes qui ont aboli les privilèges". Pas un mot en revanche sur un éventuel rapprochement avec Benoit Hamon, Jean Luc Mélenchon évitant soigneusement les questions des journalistes. "On a pas besoin du PS toute façon, ils nous ont trop déçu", glisse une belfortaine dans la foule.