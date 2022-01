Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon invente le meeting "olfactif" à Nantes le 16 janvier prochain

Après les hologrammes qui avaient permis en 2017 à Jean-Luc-Mélenchon de tenir meeting simultanément dans plusieurs villes de France, le leader de La France Insoumise innove encore pour cette campagne. À l'occasion de son prochain meeting, prévu au parc des expos de la Beaujoire de Nantes, le samedi 16 janvier, Jean-Luc Mélenchon inaugurera un nouveau concept : un meeting "olfactif" et "immersif" dont les grandes lignes ont été présentées par son équipe de campagne ce mercredi à Paris.

Cette "première" sera rendue possible par "une technologie tout à fait innovante et singulière qui va permettre de ressentir des émotions et de se projeter dans ce monde d'après que nous appelons de nos vœux" a expliqué Clémentine Autain, députée La France insoumise, et membre de l'équipe de campagne. "C'est très important qu'à cette étape de la campagne, Jean-Luc Mélenchon puisse avoir une initiative tout à fait originale, particulièrement moderne, par ses outils techniques et son discours, pour donner à voir quelle est sa vision, ce que nous voulons projeter pour le pays dans les années à venir", a-t-elle encore ajouté.

Les détails techniques de ce meeting d'un nouveau genre ont été donnés par Bastien Lachaud, autre cadre du parti. "Dans un hall, nous allons construire un lieu spécialement dédié à cet événement, une structure pouvant contenir 3.000 personnes, une sorte de cube de 50 mètres de côté par 6 mètres de haut et l'ensemble de ces murs seront des écrans. Nous serons en capacité de diffuser différents parfums naturels au fur et à mesure de l'évolution du discours et des univers pour parfaire cette sensation d'immersion", a-t-il assuré.

Le parti de Jean-Luc Mélenchon rappelle qu'il n'appliquera pas la jauge à 2.000 personnes, préconisée par le gouvernement (qu'il impose aux concerts mais ne peut pas constitutionnellement imposer aux rassemblements politiques) mais il distribuera des masques FFP2 aux participants. Le pass sanitaire ne sera pas non plus demandé pour assister au meeting.