Présidentielle: Jean-Luc Mélenchon crée la surprise en Alsace

Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise arrive en deuxième position à Strasbourg et Mulhouse. Il obtient de bons scores dans une région traditionnellement ancrée à droite.

Jean-Luc Mélenchon n'a jamais réalisé d'aussi bons scores en Alsace. Le candidat de la France insoumise obtient 14.60% en Alsace. Il se hisse même en deuxième position à Strasbourg et Mulhouse, juste derrière Emmanuel Macron.

"Des électeurs de Mélenchon pourraient se reporter sur le FN"

"Son électorat est très composite, il a fait une campagne populiste, il justifie d'ailleurs l'emploi de ce terme. Un certain nombre d'électeurs tentés par une rupture avec le système mais ne voulant pas voter pour le FN se sont reportés sur Jean-Luc Mélenchon. On le voit dans les villes mais aussi phénomène important ds le péri-urbain et dans certaines communes alsaciennes, et à l'évidence ce n'est pas un vote de gauche!", analyse Philippe Breton, politologue, fondateur de l'Observatoire de la vie politique en Alsace, l'Ovipal. Le FN espère récupérer des votes au second tour. "Il ne faut pas comparer avec 2002. La mécanique du front républicain ne marche plus. Marine Le Pen peut en effet compter sur des reports de voix de Jean-Luc Mélenchon, de François Fillon mais aussi de Nicolas Dupont-Aignan", poursuit Philippe Breton.

