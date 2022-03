Présidentielle : sur France Bleu, Jean-Luc Mélenchon propose un référendum pour révoquer les élus

Sur France Bleu, le candidat à la Présidentielle Jean-Luc Mélenchon a réagi aux 12 priorités de l'Agenda citoyen, issu de la grande consultation citoyenne "Ma France 2022", menée avec France 3 et Make.org. Pour assurer la probité en politique, il propose un référendum pour révoquer les élus.

À l’occasion de la publication de l’Agenda citoyen "Ma France 2022", issu de la consultation citoyenne menée avec France 3 et Make.org, le candidat à la Présidentielle Jean-Luc Mélenchon était l’invité de Wendy Bouchard, dans l’émission "Ma France" sur France Bleu, ce vendredi. Pour répondre à la demande d'exemplarité en politique, première priorité des participants à la consultation, le candidat des Insoumis propose un référendum révocatoire des élus. Il se dit en revanche contre l'idée d'un casier judicaire vierge pour les élus, sauf en cas de corruption.

"Retisser le lien de confiance avec les élus"

Interrogé sur la première priorité établie par l'Agenda citoyen, qui a réuni un million de participants, Jean-Luc Mélenchon a assuré comprendre cette demande de probité, affirmant qu'il fallait "retisser le lien de confiance avec les élus." Mais il a également prévenu : "Attention aux généralités ou aux généralisations qui ne sont pas acceptables. Il y a une méfiance générale contre toute délégation de pouvoir. Il faut faire attention à une forme d'anti-parlementarisme, a-t-il argumenté. "Le casier judiciaire vierge, par exemple, ne garantit pas l'efficacité", a-t-il estimé.

Confier aux citoyens le pouvoir de révoquer des élus

"J'ai mieux à proposer", a affirmé Jean-Luc Mélenchon. Le candidat insoumis propose le "référendum révocatoire des élus". Dans le détail, il propose de confier aux citoyens le pouvoir de révoquer des élus, à certaines conditions. "Si un certain nombre de citoyens, qui se déclarent en signant et en donnant leur numéro de carte d'électeur le demandent, un référendum a lieu pour savoir si on demande à l'élu de rentrer chez lui". Pour Jean-Luc Mélenchon, tous les élus doivent être concernés, "du président de la République jusqu'au conseiller municipal". Une mesure qui permettrait, pour le candidat, de donner "les moyens au peuple d'être des acteurs politiques".

Jean-Luc Mélenchon contre un casier judicaire vierge, sauf en cas de corruption

Très réservé sur l'idée d'un casier judiciaire vierge pour toutes les personnes qui souhaitent se présenter, Jean-Luc Mélenchon a estimé que "l'idée est sympathique, mais je crois que ceux qui l'ont proposé n'ont pas bien réfléchi aux conséquences". Pour lui, une telle mesure devrait être très réglementée, car "cela veut dire qu'il n'y a plus un syndicaliste condamné qui est éligible, ni un écolo" a-t-il assuré. "Quant à moi, je suis le premier exemple. J'ai été condamné pour rébellion à l'occasion d'un abus de pouvoir contre moi" a-t-il rappelé. "Mais alors, ça m'empêcherait d'être candidat à l'élection présidentielle." Par ces mots, Jean-Luc Mélenchon évoque la perquisition houleuse des bureaux de son parti en octobre 2018.

Selon lui, le casier judiciaire pourrait en revanche être vierge "sur tout ce qui concerne la corruption". Il explique que "quelqu'un de corrompu ne peut pas représenter le peuple".