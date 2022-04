Présidentielle : Jean-Paul Fournier "nous ne pouvons laisser l’opposition, et donc l’alternance, aux extrêmes"

Emmanuel Macron réélu président de la République ce dimanche soir, les représentants de tous les partis politiques se tournent déjà vers le "troisième tour" : les élections législatives, les 12 et 19 juin prochains. A Nîmes, le maire LR Jean-Paul Fournier transmet à Emmanuel Macron ses "félicitations républicaines", et précise : "dans une France fracturée sur fond de désunion et de guerre en Europe, je lui souhaite de nous rassembler, car il s’agit, in fine, de l’avenir de notre pays dont il est question. Ce soir, par-delà les divergences politiques, je souhaite de tout cœur que la France réussisse."

Dans un communiqué, le maire de Nîmes n'oublie pas les résultats des Républicains au premier tour, avec Valérie Pécresse éliminée rassemblant seulement 4,78% des voix : "en dépit des résultats électoraux calamiteux, je veux témoigner ma conviction qu’il demeure une voie française ; celle d’une droite de convictions, avec des idées neuves pour la Nation, ancrée dans ses territoires, fidèle à son héritage gaulliste et populaire."