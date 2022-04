Présidentielle : Jean-Paul Garraud (RN) se voit dans "un moment historique"

Jean-Paul Garraud, ancien candidat RN aux élection régionales en Occitanie et proche de Marine Le Pen, croit dur comme fer à la victoire de sa candidate le 24 avril. Il explique que la candidature de Marine Le Pen est beaucoup plus travaillée qu'il y a cinq ans.

En se qualifiant une nouvelle fois pour le deuxième tour de l'élection présidentielle et en augmentant encore son score avec 23,4% des suffrages exprimés, Marine Le Pen revient de loin. La concurrence d'Eric Zemmour (7%) ne semble finalement pas lui avoir porté ombrage et selon ses proches, la victoire est plus réalisable qu'il y a cinq ans. Jean-Paul Garraud, candidat du Rassemblement National en élection régionales en Occitanie en 2021, et futur ministre de la Justice de Marine Le Pen, si elle est élue, s'exprime sur France Bleu Occitanie. Ce transfuge de LR a rejoint le Présidente du RN après la défaite de François Fillon et il explique que le projet est beaucoup plus travaillé.

France Bleu Occitanie : Jean-Paul Garraud, Marine Le Pen fait mieux qu'il y a cinq années alors qu'il y a un autre candidat d'extrême-droite. Comment l'expliquez-vous ?

Jean-Paul Garraud : Ecoutez d'abord, c'est bien sûr une vive satisfaction puisque en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de toute une campagne au plus près des gens, au plus près naturellement de leurs préoccupations. C'est la suite. Et en même temps, c'est une candidate qui s'est révélée, je pense, aux yeux de nos concitoyens parce que malheureusement, je dirais que beaucoup d'entre eux ne la connaissait pas. Vous la connaissez à travers une image très caricaturale qui avait été faite d'elle. Or, ils ont vu que c'était une personne, évidemment, qui avait les compétences, qui avait cet amour de la France et qui proposait évidemment, dans tous les domaines, une alternance vraiment très crédible à Emmanuel Macron. Lui même d'ailleurs, est resté quasiment silencieux pendant cette campagne. Il n'a pas fait campagne, Il va devoir s'expliquer. Il pensait que les choses seraient simples. Ce n'est pas du tout le cas maintenant. Les Français ont trouvé effectivement une alternative crédible à Emmanuel Macron. Et donc tout est possible.

FBO : Même quand les autres candidats, à l'exception d'Éric Zemmour, appellent tous à voter pour Macron ?

JPG : Écoutez, au moins les masques tombent pour les électeurs. Excusez moi, mais ils s'en fichent les électeurs, les mots d'ordre et les trucs comme ça, le parti. Les consignes de vote n'ont strictement rien à faire. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, donc de la politique de monsieur Macron. Et c'est bien pourquoi on a un pays qui est dans une situation lamentable. L'image de la France dans le monde est très dégradée aussi. Donc maintenant, ils ont la possibilité d'avoir cette alternance réelle. Ce que je peux vous assurer c'est qu'on est très, très, très décidé.

FBO :Retournons cinq ans en arrière. Il y avait eu ce même duel et cet échec du débat d'entre deux tours. Je dis échec parce que Marine Le Pen elle-même admet qu'elle l'a raté. Il est là le secret de la réussite du votre deuxième tour ?

JPG : Il y a cinq ans, on était face à un jeune homme qui était taxé d'avoir de grandes qualités. Un véritable Mozart de la finance, un véritable prodige qui nous promettait monts et merveilles. Dans ce qu'elle a dit il y a cinq ans, Marine Le Pen, elle, ne s'est pas trompée. Oui, on a qu'à regarder à nouveau si on le souhaite. Après, bien entendu, elle a fait des erreurs, certainement dans le débat aussi. Mais sur le fond, ce qu'elle disait, ce n'était pas faux. Regardez le bilan, le résultat de ces cinq ans...

FBO : Pour quelles raisons y croire plus aujourd'hui qu'il y a cinq ans ?

JPG : Parce que tout a changé à la fois. Bien entendu, on a un programme très élaboré dans les domaines qui intéressent au premier chef nos concitoyens. Mais surtout, on a cinq ans qui viennent de s'écouler avec la France, qui se retrouve dans cette situation que l'on connaît, qui est en proie à des difficultés très, très nettes en termes économiques, financier, social. Bien entendu, dans le domaine de la sécurité, dans tous les domaines. Donc, on est vraiment à un moment historique. Je le pense très franchement. Et moi, ce que je souhaite, c'est que tout ceux que je connais, qui aiment la France, et qui ne viennent pas que de la droite d'ailleurs, nous rejoignent. Je m'adresse naturellement aux républicains, je m'adresse aux anciens élus UMP ou même RPR qui sont orphelins. Mais tout cela, moi, je savais où ça allait, où ça allait nous mener.

FBO : Mais s'il y a une vraie réserve de voix pour le second tour, elle est à la France insoumise non ?

JPG : Mais vous savez, je dirais qu'un électeur de la France insoumise ou de M. Mélenchon, c'est plus des électeurs de Jean-Luc Mélenchon que la France insoumise. Parce que Jean-Luc Mélenchon a fait des performances. On sait bien quelles sont ses qualités oratoires.

FBO : Ils peuvent voter pour Marine Le Pen, ces électeurs LFI ?

JPG : Oui je pense. Une chose est certaine, c'est qu'ils ne voteront pas pour monsieur Macron, j'en suis persuadé. Rien n'est mathématique, arithmétique. Les gens sont libres de faire ce qui est ce qu'ils veulent, mais on aura un vrai débat. On aura un vrai enjeu entre deux. Effectivement entre deux conceptions très, très opposées. Et si vous voulez, bien sûr, tout ceci est expliqué et tout ceci est chiffré. Et vous savez, je ne sais pas quels sont les arguments qui seront utilisés contre nous, mais en tout cas, on est prêt à y répondre parce qu'on a beaucoup travaillé en même temps et on a une vraie bonne équipe.