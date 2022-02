Présidentielle : Jean-Pierre Chevènement apporte son soutien à Emmanuel Macron

L'ancien maire de Belfort a annoncé dans un entretien au Journal du Dimanche son soutien à Emmanuel Macron. Pour l'ex-ministre, le président sortant peut "redresser le pays et redonner un sens à la politique" avec un second mandat.

"J’apporte un soutien républicain à Emmanuel Macron." Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, l'ancien maire de Belfort a acté son soutien au Chef de l'Etat.

Il y détaille son espoir que le président sortant puisse "redresser le pays et redonner un sens à la politique" dans un second mandat.

"La gauche a perdu ses repères idéologiques. _Aucun candidat ne représente cette gauche enracinée dans le terreau des Lumières_, qui prétendait donner la maîtrise de son destin à chacun, individuellement et collectivement" déplore celui qui fut ministre de l'Education nationale puis de la Défense sous François Mitterrand, et ministre de l'Intérieur du gouvernement de cohabitation de Lionel Jospin dans les années 90.

"Alliage entre la tradition du progrès social et la culture de l'Etat"

"Mélenchon a un certain talent, mais un problème avec la République. La VIe République dont il rêve ne serait qu'un retour au régime d'assemblée...", poursuit Jean-Pierre Chevènement: "Quant aux autres, ils sont restés dans le sillage du social-libéralisme. Quel choix peut donc faire un électeur de gauche entre ces reliques ? Beaucoup préféreront, je crois, cet alliage entre la tradition du progrès social et la culture de l'État, auquel tend Emmanuel Macron.".

A ses yeux, "le macronisme n'existe pas. Il y a Emmanuel Macron, qui est un être libre, qui pense par lui-même et qui décide."

Jean-Pierre Chevènement s'est déjà affiché avec Emmanuel Macron, notamment lors de la venue du Président de la République à Belfort le 10 février. Il avait également appeler à voter pour lui lors du deuxième tour de l'élection en 2017, face à Marine Le Pen.