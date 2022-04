Présidentielle : l'abstention au premier tour avoisinera les 26,2%, selon notre estimation Ipsos-Sopra Steria

Le taux d'abstention pour ce premier tour de l'élection présidentielle pourrait atteindre 26,2%, selon une première estimation d'Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France 24, La Chaîne parlementaire et Le Parisien. C'est plus qu'en 2017 (22,2 %) mais moins que le record de 2002 : 28,4% des électeurs avaient alors boudé les urnes. Un tel niveau d'abstention - inférieur à ceux observés lors des autres types de scrutin ces dernières années, et notamment lors des régionales et départementales de 2021 - reste néanmoins très élevé pour une élection présidentielle, considérée comme l'élection reine de la Ve République.

Présidentielle. L'abstention au 1er et au 2nd tour depuis 1965 © Visactu