L'abstention devrait atteindre 28,2% au 2nd tour de l'élection présidentielle dimanche, soit 2,5 points de plus qu'en 2017 (25,44%), selon les estimations convergentes de quatre instituts de sondage, dont notre partenaire Ipsos Sopra-Steria.

Présidentielle : l'abstention au second tour est estimée à 28,2%

L'abstention devrait atteindre 28% au 2nd tour de l'élection présidentielle dimanche, soit 2,5 points de plus qu'en 2017 (25,44%), selon les estimations convergentes de quatre instituts de sondage.

Selon l'estimation d'Ipsos Sopra-Steria pour Radio France, France Télévisions, France 24, Les Chaines Parlementaires et Le Parisien, le niveau d'abstention au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche devrait atteindre 28,2%.

Au premier tour, 26,31% des inscrits n'avaient pas voté, soit le plus haut niveau pour un premier tour d'une présidentielle après les 28,4% de 2002. Près de 13 millions d'électeurs sur 48,74 millions d'inscrits avaient boudé les urnes, plus qu'en 2017 (22,2 %). Ils étaient en outre 543.650 à avoir voté blanc (1,12% des inscrits), et 237.004 nul (0,49%).

Forte abstention mais pas un record

Jamais une abstention aussi forte n'a été enregistrée lors d'un second tour d'une présidentielle, à l'exception du record de 1969, quand les électeurs de gauche avaient, à l'appel du candidat communiste éliminé au premier tour, massivement refusé de choisir entre "bonnet blanc et blanc bonnet", c'est à direGeorges Pompidou et Alain Poher.

C'est seulement la troisième fois, après 1969 et 2017, que l'abstention augmente entre deux tours de présidentielle, alors que la règle était plutôt jusque-là à la remobilisation électorale pour le tour décisif. Comme en 2017, des millions de Français ont donc refusé de départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Un tel niveau d'abstention - inférieur à ceux observés lors d'autres scrutins ces dernières années, et notamment lors des régionales et départementales de 2021 - reste néanmoins très élevé pour une élection présidentielle, considérée comme l'élection reine de la Ve République.