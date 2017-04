Présidentielle : l'acheminement des professions de foi prend du retard en Loire-Atlantique

INFO FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN. L'acheminement des professions de foi des candidats à l'élection présidentielle a pris du retard en Loire Atlantique. Ces tracts officiels qui présentent les programmes, arriveront, pour certains, vendredi voire samedi dans les boites aux lettres.

Elles arriveront de justesse, vendredi, voire samedi. Les enveloppes marron et les professions de foi des candidats à l'élection présidentielle qu'elles contiennent sont livrées avec un peu de retard en Loire-Atlantique. Le prestataire, ASAP diffusion, installé au Pallet dans le vignoble nantais, a rencontré un problème technique.

1.006.000 enveloppes à distribuer dans le département

A quelques jours du premier tour, "pour des raisons qui devront être expertisées, des difficultés techniques ont été rencontrées handicapant l'automatisation de la mise sous pli", indique la préfecture. L'entreprise n'a donc pas pu livrer en temps et en heure le million d'enveloppes qui doit être distribué dans le département. Des dizaines de milliers devaient encore être mises sous pli.

La préfecture de Loire-Atlantique a appris la nouvelle pendant le week-end de Pâques. Elle a alors sonné le branle-bas de combat. "Des mesures alternatives ont été mises en œuvre par la préfecture et la prestataire : retour à un traitement manuel de certaines opérations, embauche de personnels, participation d'agents de la préfecture", précise-t-elle.

Les services de l'Etat assurent que cette mobilisation "a permis de tenir l'objectif d'une mise à disposition à La Poste des derniers plis mercredi 19 avril au soir afin de permettre l'acheminement avant l'élection à tous les électeurs du département". Selon nos informations, La Poste de Nantes a reçu les premières enveloppes le 18 avril et non le 13 comme prévu initialement, ce qui explique les retards.

Un coup dur pour l'entreprise ligérienne ?

Le problème technique rencontré par ASAP diffusion au pire des moments pourrait lui coûter cher. Si l'entreprise est restée injoignable malgré les nombreux appels de rédaction et ne peut donc pas le confirmer, elle devrait perdre des recettes importantes. D'après nos informations, elle avait gagné plusieurs appels d'offre auprès de différentes préfectures et notamment celle d'Ille-et-Vilaine, qui a été confronté au même problème. 400.000 des 700.000 plis attendus n'ont pu être livrés.

Le communiqué de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qui comme celle de Loire-Atlantique a dû prendre des mesures exceptionnelles pour assurer l'acheminement des professions de foi © Radio France - Préfecture d'Ille-et-Vilaine

ASAP diffusion a été la seule à répondre à l'appel d'offre de la préfecture bretonne et a donc remporté le contrat de 935.000 € pour mettre sous plis les professions de foi pour les deux tours de l'élection présidentielle et ceux des élections législatives qui se tiendront en juin. Mais ce contrat, comme d'autres, pourrait être rompu. "Pas livré, pas payé", souffle-t-on à la préfecture à Rennes qui compte mettre en plis elle-même les enveloppes pour le second tour. Pour les législatives, elle devrait se tourner vers un autre prestataire.

Jeudi soir la préfecture de Loire-Atlantique n'avait toujours pas indiqué quelles mesures elle comptait prendre.