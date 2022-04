Présidentielle - "L'Acte 2", "Merci qui ?", la réélection d'Emmanuel Macron à la Une des journaux

La réélection d'Emmanuel Macron est largement relayée dans les quotidiens de presse écrite ce lundi. Entre les traditionnelles phrases choc et les constats aseptisés, tour d'horizon des Unes des journaux.

Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Comme au premier tour, les résultats du second ont été largement relayés dans la presse écrite.

"Une victoire, mille défis" à la Une du Télégramme, voire "Tout reste à faire" à celle de La Croix : pour les quotidiens de lundi, Emmanuel Macron réélu président doit désormais se porter au chevet d'une France fracturée.

Le Monde le résume en parlant d'une "réélection sans état de grâce", du fait notamment d'une "abstention proche des records et une extrême droite qui dépasse pour la première fois la barre des 40% des suffrages". Tour d'horizon des Unes de la presse ce lundi.

Des Unes sobres ou plus enthousiastes...

Parmi les Unes très sobres, des neutres comme "Emmanuel Macron réélu" (Ouest-France) ou "Macron réélu 58,5%" (La Dépêche du Midi), ou encore "Macron promet +cinq ans de mieux+" (Le Parisien/Aujourd'hui en France), en passant par "L'acte 2" (Sud Ouest), "Macron II" (Paris Normandie), ou encore "5 ans de plus" (Nice-Matin). _"Ça marche encore"_dit de son côté 20 Minutes.

Et les Unes, rares, où perce un certain enthousiasme, comme celles des Echos, "Un nouveau départ", avec une photo du chef de l'Etat tout sourire et bras levés, ou du Figaro, "Grande victoire, grands défis".

...Aux Unes sceptiques et tranchantes

Côté opposé, Libération pose un grand "Merci qui ?" sur la tête du président, coupée en bas de page. "Macron réélu, la victoire sans la gloire", lit-on en pages intérieures du journal de gauche.

Et un scepticisme à la Une de La Provence : "Oui, mais", ou encore "Et maintenant?", s'interroge Corse-Matin.

"Ce vote m'oblige", a dit le président sortant réélu, une citation placée à la Une des Dernières Nouvelles d'Alsace et de La Voix du Nord.

L'après second tour

La Charente Libre titre sur l'après : "Une France à apaiser". Dans le droit-fil d'un Jean-Luc Mélenchon demandant aux Français de l'élire Premier ministre, L'Humanité présente à sa Une un bulletin Marine Le Pen froissé, tamponné d'un "BATTUE", au-dessus du mot d'ordre : "Et maintenant, combattre Macron".