Présidentielle 2017 : l'appel du président de l'Université de Bourgogne à ne pas voter Marine Le Pen

Alain Bonnin, le président de l'Université de Bourgogne a adressé ce lundi 24 avril, un courriel à l'ensemble de la communauté universitaire, les appelant "à voter nombreuses et nombreux contre la candidature de Marine Le Pen le 7 mai prochain pour le second tour de l'élection présidentielle.

C'est un courriel qui a été reçu par plus de 30.000 personnes. Un message adressé par le président de l'Université de Bourgogne, Alain Bonnin, à l'ensemble des étudiants, enseignants et personnels administratifs de l'Université de Bourgogne . Dans ce message, Alain Bonnin décrit "une campagne électorale inédite, où l'heure est venue d'un choix qui sera déterminant pour notre pays et pour l'Europe [..] L'Europe qui est un espace unique de développement et de préservation de la paix. Le Front National n'incarne pas ses valeurs aussi je vous appelle solennellement à voter nombreuses et nombreux contre la candidature de Madame Marine Le Pen le 7 mai prochain pour le second tour de l'élection présidentielle."

Il a estimé que c'était son devoir de lancer cet appel - Sylvain Comparot, directeur de cabinet à la présidence de l'Université de Bourgogne

Certains n'ont semble-t-il pas apprécié cette prise de position. Sylvain Comparot, son directeur de cabinet, précise pourtant "qu'Alain, Bonnin s'est exprimé en tant que président et pas en tant qu'enseignant puisque il aurait un droit de réserve, alors que comme président il peut le faire car il a été élu, sur un projet et des valeurs." Et de poursuivre, ""il a souhaité livrer son sentiment , qui est que le FN et sa représentante ne sont pas dans le spectre républicain , c'est pour ça qu'il a lancé cet appel à faire barrage au Front National et non pas à voter pour tel ou tel candidat mais bien à voter contre le FN. Il a estimé qu'il était de son devoir de faire part de ce sentiment à sa communauté universitaire."

Un appel diversement apprécié sur le campus

Contrairement aux commentaires souvent haineux qui se sont retrouvés sur la page Facebook d'Alain Bonnin, les réactions sont beaucoup plus mesurées sur le campus mais dans l'ensemble très mitigées. Stéphanie travaille dans les services administratifs à la faculté, "beaucoup de collègues se questionnent, se demandent pourquoi cet appel maintenant et pas avant le 1er tour car le FN était déjà présent".

Sur le campus dijonnais de l'Université de Bourgogne, les réactions sont mitigées après l'appel à votre contre le FN lancé par Alain Bonnin

Les étudiants comme Junior, eux aussi semblent mal à l'aise avec cette lettre sous forme d'injonction. "C'est bizarre, je suis mitigé car on est libre de voter pour qui on veut. Je ne m'attendais pas à recevoir un tel courrier de la part du président de l'Université". Car si beaucoup se disent en accord sur le fond avec les idées d'Alain Bonnin, ils restent comme Constance, étudiante à Dijon, surpris voire un peu choqués par la forme. "Je suis contre les idées du FN donc dans le fond d'accord avec ce qu'il pense mais sur la manière ou de faire et donc clairement de nous dire de ne pas pas voter pour le Front national ça n'est pas normal".

Charline, est toute aussi surprise mais relativise, "si ça peut inciter quand même des gens à ne pas voter FN c'est toujours bien".

La Conférence des Présidents d'Université a pris position à son tour, appelant ce mardi "à voter contre l'extrémisme."

