Présidentielle : l'Auvergne réagit à l'élection d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron obtient 67,90% des voix en Auvergne. Sa rivale Marine Le Pen arrive en tête dans 62 communes contre 1.226 pour Emmanuel Macron. Reste à confirmer aux élections législatives dans un mois. Pas simple.

L'Auvergne a voté plus fortement en faveur d'Emmanuel Macron qu'au niveau national (environ deux points de plus). Le candidat d'en marche réalise son meilleur score dans le Puy de Dôme avec 71,34% des suffrages. Le Cantal suit d'assez près avec 69,83% des voix. Les deux autres départements auvergnats apportent un soutien plus réservé, 63,90% dans l'Allier et 63,35% en Haute-Loire.

Au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, les acteurs politiques auvergnats commentent la victoire du 8e président de l'histoire de la Ve République. A commencer par les vaincus du jour. Le secrétaire départemental du Front National dans le Puy-de-Dôme, Stanislas Chavelet, était l'invité de France Bleu Pays d'Auvergne dans le journal de 7h00.