Présidentielle : l'élu mayennais Olivier Richefou (UDI) entretient le flou sur son soutien à Valérie Pécresse

Les élus UDI mayennais vont-ils tout plaquer en pleine campagne électorale pour rejoindre Emmanuel Macron ? C'est ce qui pourrait se passer dans les tout prochains jours. En tout cas, le président centriste du Département de la Mayenne, Olivier Richefou, entretient le plus grand flou sur le soutien de son parti à Valérie Pécresse dont la campagne dévisse. À 17 jours de la présidentielle, les enquêtes d'opinion placent la candidate LR en 4ème ou 5ème position. Il fut un temps pas si lointain pourtant où elle était au coude-à-coude pour le deuxième tour avec Marine Le Pen. Tout s'est effondré en quelques semaines.

"Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine"

Invité du 6-9 de France Bleu Mayenne dans le cadre de la matinale spéciale Santé, Olivier Richefou, pourtant membre du comité de soutien, ne semble plus aussi sûr des chances de Valérie Pécresse et a préféré botter en touche quand il a été interrogé sur la campagne présidentielle : "je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle l'UDI, on en reparle la semaine prochaine si vous voulez bien. On se concentre sur la santé. On aura l'occasion de parler de ce sujet dans un autre cadre en lien avec les autorités départementales de l'UDI. La réflexion progresse partout".

En Mayenne, deux membres de l'UDI, la sénatrice Elisabeth Doineau et le député Yannick Favennec, ont récemment fait savoir qu'ils voteraient dès le 1er tour pour Emmanuel Macron. Dans un communiqué, Yannick Favennec avait expliqué que, "même s’il n’a pas tout réussi, s’il a eu des phrases malheureuses, et je ne me suis jamais gêné pour dire ce que j’en pensais, il a su tenir la barre, diriger notre pays". "Parce qu’il est à la hauteur de la situation, je souhaite qu’il poursuive son action" avait assuré Elisabeth Doineau.