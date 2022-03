Présidentielle : l'élue mayennaise Valérie Hayer relais d'Emmanuel Macron sur les questions européennes

Valérie Hayer intègre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. L'eurodéputée de la Mayenne sera chargée des questions européennes afin d'aider le président de la République en lice pour un second mandat à l'Elysée.

L'Europe est revenue au premier plan de l'actualité à l'aune de la grave crise diplomatique que traverse le vieux continent depuis l'invasion russe en Ukraine le 24 février dernier. C'est dans ce contexte tragique que Valérie Hayer intègre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, candidat à sa propre succession.

L'eurodéputée de la Mayenne, originaire de Saint-Denis d'Anjou, devient relais du président de la République sur les questions européennes : "je suis très honorée et particulièrement fière de la confiance que m’accorde Emmanuel Macron. Il est le plus pro-européen des candidats. Emmanuel Macron voit l’Europe comme une chance pour la France, une chance de rayonnement, d’attractivité, comme la solution à de nombreuses problématiques. Et alors que la guerre en Ukraine sévit, c’est bien l’Europe qui agit face à la Russie. L’Europe, considérée par certains candidats comme lointaine, bureaucratique, voire handicapante, est la bonne échelle pour répondre aux défis de demain" explique-t-elle dans un communiqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans l’organisation de la campagne d'Emmanuel Macron, des relais de la société civile ont été désignés afin de faire le lien entre le candidat et une thématique définie.