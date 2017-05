Présidentielle : l'évêque de Toulon n'exclut pas l'abstention

Dans une vidéo enregistrée après le premier tour de la présidentielle, Monseigneur Rey affirme qu'on peut s'abstenir lors d'une élection. L’évêque de Toulon donne également une liste des principes non négociables que le candidat doit respecter.

Derrière Monseigneur Rey, le cadre est solennel : une vue de Paris et le drapeau français. Dans cette vidéo diffusée sur internet, Monseigneur Rey se distingue nettement des critères de la Conférence des Évêques de France (CEF) qui a rappelé après le premier tour de la présidentielle l'importance du vote.

"On peut s'abstenir".

L'évêque de Toulon, lui, estime que "si en conscience les choix sont mauvais, on peut s'abstenir". Figure conservatrice de l’épiscopat français, monseigneur Rey rappelle par ailleurs la liste des critères non négociables que le Cardinal Ratzinger avait dressée à la demande de Jean-Paul II en 2002. Il y a notamment le refus de la PMA et la GPA alors qu'Emmanuel Macron estime qu'il faut ouvrir la Procréation Médicalement Assistée aux femmes seules et aux couples de femmes.

En 2015, lors de son université d'été, l'évêque de Toulon avait reçu Marion Maréchal le Pen. Cette invitation avait provoqué des remous chez les chrétiens qui estiment incompatible la doctrine du FN avec l’Évangile.