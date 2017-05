Présidentielle : l'homme à la casquette derrière Emmanuel Macron au Louvre est nantais

Il s'appelle Morgan Simon et a fait le buzz ce dimanche soir sur les réseaux sociaux. Ce Nantais s'est retrouvé un peu par hasard sur scène, au Louvre, aux côtés d'Emmanuel et Brigitte Macron pour entonner la Marseillaise. Morgan Simon nous raconte comment il a vécu ce "moment historique".

Vous avez certainement vu cette image dimanche soir, diffusée sur toutes les chaînes de télévision. Emmanuel Macron, fraîchement élu président de la République, vient de terminer son discours au Louvre à Paris. Entouré de sa femme, de sa famille et de ses soutiens, il entonne la Marseillaise.

Et sur la scène, surgit un homme, casquette sur la tête. Il se poste juste derrière le couple présidentiel. Les réseaux sociaux ne parlent que de lui. Un hashtag est même créé : #mecalacasquette !

Incruste avec casquette pic.twitter.com/Y9iXXzwVda — Pascale Clark (@PascaleClark) May 7, 2017

Le #mecalacasquette est Nantais !

Sur Twitter notamment, tout le monde se demandait qui était ce "mec à la casquette". Et bien, il s'agit d'un Nantais, Morgan Simon. Adhérent d'En Marche! de la première heure, il tient une franchise de livraison de pizzas dans la cité des ducs.

Il y a 1 an j'adhérais à @enmarchefr ! Que de chemin fait, de bonheurs, de fous rires & de belles rencontres (my bro @JeanGaborit) #EnMarche pic.twitter.com/xmOuAK3cyx — Morgan Simon (@MoorganSimon) April 6, 2017

Cette notoriété soudaine le fait plutôt sourire. "Je suis un peu surpris de l'ampleur parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu", souligne Morgan Simon. "Ils ont demandé à des volontaires de monter et j'étais là à ce moment-là".

On vit le moment mais on ne se rend pas compte tout de suite que c'est quelque chose d'historique" - Morgan Simon

Morgan Simon se souvient surtout de l'émotion qui régnait sur cette scène. Lui rappelle que c'est "l'aboutissement de plus d'un an de campagne". Au niveau local, il a milité, tracté. "On était sur le terrain, on espérait ça et c'est arrivé", s'enthousiasme le Nantais. "C'est un grand bonheur et une grande source d'espoir pour les cinq prochaines années."