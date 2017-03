Présidentielle : l'UDI valide l'accord électoral avec LR mais attend des "initiatives" de François Fillon

Après avoir retiré la semaine dernière son soutien à François Fillon, l'UDI s'est dit mardi soir "en attente" des "initiatives" annoncées par le candidat et a validé l'accord avec Les Républicains sur les investitures, à l'issue d'un bureau exécutif.

L'UDI a validé mardi soir l'accord électoral avec Les Républicains, après avoir demandé le retrait de la candidature de François Fillon à la présidentielle. Le parti centriste explique, dans une motion votée à 48 voix contre 10 (et 3 abstentions), être "en attente" des "initiatives" annoncées par le candidat. "En attendant que se concrétise la volonté de rassemblement affirmée par le candidat et les principaux responsables LR, le bureau exécutif de l'UDI approuve l'accord électoral (...) qui était en passe d'être signé", indique le texte.

[Communiqué] Motion adoptée par le Bureau exécutif de l’UDI ce soir https://t.co/ux4ls6dMEV — UDI (@UDI_off) March 7, 2017

Regret après le renoncement d'Alain Juppé

"Comme de très nombreux responsables LR, l'UDI s'est interrogée sur la capacité de François Fillon de poursuivre la campagne présidentielle et a souhaité majoritairement un changement de candidat, au regard tant de ses déclarations passées que de l'emballement médiatique permanent depuis fin janvier, qui étouffe le débat de fond indispensable pour gagner l'élection présidentielle", souligne ce texte. François Fillon a lancé mardi un appel aux centristes à "rejoindre" sa campagne, affirmant que droite et centre avaient "les mêmes valeurs" et "les mêmes objectifs" lors d'un meeting à Orléans.

L'UDI, qui avait soutenu Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre, a pris acte "avec regret du renoncement d'Alain Juppé en saluant sa dignité et sa lucidité". Le parti fondé par Jean-Louis Borloo a rappelé son "attachement" à l'alliance avec LR.