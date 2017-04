Présidentielle : la campagne de François Fillon passe enfin par l'Auvergne

Prévu initialement en février, le meeting du candidat Les Républicains aura finalement lieu ce vendredi à la Grande Halle d'Auvergne. Avant Cournon, François Fillon s'offrira une journée rurale et paysanne dans le Cantal.

A 17 jours du premier tour de la présidentielle, François Fillon s'offre une parenthèse auvergnate dans son éprouvante campagne électorale. L'ancien Premier ministre sera d'abord dans le Cantal. Accompagné par le président du Sénat, Gérard Larcher, il visitera en début d'après-midi une exploitation bovine à Saint-Cernin. Celle du président du Herd Book Salers, Lionel Duffayet. L'occasion aussi d'échanger avec des éleveurs de vaches salers. François Fillon se rendra ensuite sur le site de la coopérative laitière de Saint-Bonnet-de-Salers, avant de participer à une table-ronde sur le thème de la ruralité. Il sera notamment question de "fracture territoriale".

Hortefeux, Wauquiez et Larcher au pupitre

A l'issue de son escapade cantalienne, François Fillon prendra la direction du Puy-de-Dôme. Ses fervents sympathisants l'attendront à Cournon pour une réunion publique à 18h30 à la Grande Halle d'Auvergne. Trois discours sont prévus avant sa prise de parole. Ceux du député européen Brice Hortefeux, du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, et enfin de Gérard Larcher, qui aura accompagner François Fillon durant toute sa journée auvergnate.

Concert de casseroles ?

Comme de coutume depuis plusieurs semaines lors de ses déplacements électoraux, François Fillon sera également attendu par un comité d'accueil moins agréable. Et sans doute très sonore. Europe Écologie les Verts Puy-de-Dôme et le collectif citoyen STOP-Corruption ont annoncé l'organisation d'une manifestation dès 18 heures aux abords de la Grande Halle d'Auvergne. Le candidat Les Républicains a été enfariné ce jeudi lors d'un déplacement à Strasbourg, non loin de la salle où il devait tenir un meeting.