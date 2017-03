Présidentielle : la campagne se joue aussi sur les réseaux sociaux pour les candidats

Pas question pour les candidats à l'élection présidentielle d'être absent des réseaux sociaux. Lequel est le plus suivi sur Twitter ? Qui a le plus d'abonnés à sa chaîne Youtube ? Découvrez en chiffres le comportement numérique des principaux prétendants à l'Élysée.

Certains tweets et posts Facebook ont autant d'importance pour les candidats à l'élection présidentielle qu'un déplacement de campagne. Les prétendants à l'Élysée ne négligent en tout cas pas les réseaux sociaux, avec plus ou moins de succès.

Jean-Luc Mélenchon séduit sur Youtube

Jean-Luc Mélenchon est sans conteste le candidat le plus suivi sur Youtube, avec plus de 242.000 abonnés à sa chaîne au 24 mars 2017, selon une infographie Visactu, là où Emmanuel Macron ne rassemble que 11.700 internautes. Ils sont près de 17.000 à suivre la chaîne de Marine Le Pen.

Marine Le Pen, candidate la plus suivie sur Twitter et Facebook

La candidate du Front national est en revanche la plus influente sur Twitter, avec plus d'1,34 million de followers au 24 mars 2017. Chiffre à prendre avec précaution toutefois puisque sur ce réseau social, il est possible d'acheter des followers. Le site Twitter Audit estime d'ailleurs que 30% des "followers" de Marine Le Pen seraient suspects ou faux. Selon le même site, la proportion serait de 20% parmi le 1,028 million de followers de Jean-Luc Mélenchon.

Sur Facebook, c'est encore Marine Le Pen qui se distingue : 1,26 millions de personnes ont déjà cliqué "j'aime" en visitant la page de la président du FN. Jean-Luc Mélenchon est le deuxième candidat le plus suivi avec 759.600 mentions "j'aime" sur sa page. Celle de François Fillon en totalise 317.900, celle d'Emmanuel Macron 243.700 et celle de Benoît Hamon 151.700.

Les candidats à l'élection présidentielle et les réseaux sociaux © Visactu -

Près de 2 millions de tweets le soir du débat sur TF1

Preuve que la campagne présidentielle est très commentée sur les réseaux sociaux, les émissions politiques de ces dernières semaines ont généré un nombre important de tweets. "L'Émission politique" avec François Fillon le 23 mars dernier sur France 2, a été l'objet de 298.000 tweets entre 20h et 1h du matin. Mais c'est le "Grand débat", le 20 mars sur TF1, qui détient le record : il a généré 1,94 millions de tweets entre 19h et 00h30.

L'un des sujets de la campagne qui a le plus agité les utilisateurs de Twitter est la mise en examen de François Fillon. 1,080 millions de tweets y ont fait référence entre le 13 et le 20 mars.