Présidentielle, la Corse à contrecourant

La vague bleue Marine se confirme en Corse à l'occasion du deuxième tour de l'élection Présidentielle. Comme ce fut le cas 15 jours plus tôt, Marine Le Pen a fait quasiment un carton plein, s'adjugeant les communes les plus importantes de l'île améliorant de 15 000 voix le résultat obtenu en 2017 quand Emmanuel Macron, à l'inverse s'écroule. Un vote aux allures de sanctions, un message fort en tout cas envoyé par les urnes.

Tombula dapertuttu !

La candidate du Rassemblement national a confirmé, haut la main, le résultat obtenu lors du premier tour de scrutin. Marine Le Pen a obtenu 77 732 voix soit 58,08 % des suffrages, elle compte 21 000 voix de plus que le Président de la République réélu ce 24 avril.

Marine Le Pen a viré en tête dans la majorité des communes insulaires - France Télévision

Dans une île où le taux d'abstention a été particulièrement élevé, s'établissant à 39,14%, Marine Le Pen a viré en tête dans la majorité des communes insulaires. Mais plus encore, elle devance son adversaire dans les cités les plus importantes, dont certaines avaient pour leader des soutiens directs d'Emmanuel Macron comme à Ajaccio évidemment ou encore Bonifacio, deux villes où la représentante du Rassemblement National a obtenu 58% des suffrages. Deux bastions qui ne font en rien exception puisque la donne a été identique à Bastia, Corte, Porto-Vecchio, Borgo, Calvi ou encore Ghisonaccia.

Une différence très nette

Une sanction encore plus sévère si l'on se réfère aux chiffres de 2017. A l'époque le candidat était arrivé en tête sur l'île malgré un score serré, aujourd'hui Emmanuel Macron perd plus de 10 000 voix quand Marine Le Pen en gagne près de 15 000. Entre temps le contexte a changé : une implantation locale ratée, pas de député, un seul maire LREM et des promesses déçues, le pacte girondin promis en 2017 n'est jamais venu. Le sentiment aussi de nombreux rendez-vous manqué avec la Corse amplifié par l’affaire Colonna. Reste à savoir si le processus de discussion engagé entre le gouvernement et l'exécutif corse marquera un tournant pour tenter peut-être de retrouver la confiance des électeurs.

Un rejet de la candidature Macron ?

La victoire d’Emmanuel Macron a suscité de nombreuses réactions dans la classe politique insulaire. En premier lieu du coté de ses soutiens Jean-Charles Orsucci le maire de Bonifacio s’est dit « partagé entre la joie de la victoire et l’inquiétude du résultat RN en Corse » et dans sa propre commune. Une position proche de celle de Laurent Marcangeli, autre soutien affiché du Président réélu, qui évoque « une satisfaction et un soulagement avec une « nécessaire humilité » au regard des résultats locaux.

Un résultat qui satisfait évidemment celui qui se voit en grand gagnant de ce scrutin au niveau local, François Filoni le représentant du RN en Corse affirme « qu’il s’agit du fruit d’un travail sur le terrain et de revendications portées par son mouvement dans lesquelles se retrouvent les Corses », il se dit en ordre de marche pour les législatives avec l’appui de tous les souverainistes.

Du côté de la droite LR insulaire, le président de la fédération de Haute-Corse, François-Xavier Ceccoli souligne une « victoire à la Pyrrhus, sans gloire » se projetant déjà sur le troisième tour, celui des législatives. A droite toujours, Jean-Martin Mondoloni commente un résultat qui « en dit long sur la colère des gens et une forme de schizophrénie en 10 mois ».

« L'extrême pire a été évité même si la France vient de reconduire au pouvoir le Président le plus détesté de la 5ème République » indique pour sa part le représentant de la France Insoumise de Haute-Corse Karl Tomasi.

Enfin côté nationaliste, le résultat de Marine Le Pen en Corse interpelle Paul-Félix Benedetti, le leader de Core in Fronte qui pense néanmoins qu'il s'agit d'un « vote de refus du système, des lobbies, de la finance, des postures politiciennes. » Michel Castellani, le député de la première circonscription de Haute-Corse explique que « si nous ne partageons pas du tout les valeurs de Le Pen, Macron et son gouvernement nous ont fermé systématiquement la porte pendant 5 ans alors que nous appelions au dialogue. Et vous obtenez la réaction du corps électoral. Macron réélu, il faudra à tout prix avancé en Corse parce qu'il y en a besoin. »