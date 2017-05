Présidentielle : la crainte d'une pénurie d'assesseurs pour le second tour

Le second tour de la Présidentielle dimanche oppose deux partis, Front national et En Marche!, qui ont peu d'assesseurs à fournir. Résultat dans certaines communes : une course à la mobilisation pour que le scrutin puisse se dérouler correctement.

Le duel inédit entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour le second tour de l'élection présidentielle, dimanche, pose un problème logistique. Leurs partis respectifs ont peu d'assesseurs à mettre à disposition dans les bureaux de vote. Un vrai casse-tête dans certaines communes, car les règles sont strictes pour le bon déroulement du scrutin.

Des agents municipaux mobilisés

Des maires seraient même contraints de mobiliser des agents municipaux rémunérés. Selon André Laignel, vice-président PS de l'Association des maires de France, les deux formations finalistes (En Marche ! et FN) sont "incapables de fournir le nombre d'assesseurs nécessaires", alors que le code électoral exige que les bureaux de vote soient constitués, "au minimum, d'un président, d'un secrétaire et de deux assesseurs".

Les militants FN avancent masqués et sont peu mobilisés tandis que ceux d'En Marche!, ils n'existent pas sur le terrain" - André Laignel

Si leur nombre est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont mobilisés parmi les conseillers municipaux ou parmi les électeurs présents à l'ouverture des bureaux de vote à 8h.

À Lille, la mairie va mobiliser "300 agents municipaux pour compléter le nombre d'assesseurs dans les 96 bureaux" de la ville. À Marseille, la mairie a lancé un appel à désignation de "100 présidents et 300 assesseurs pour les 480 bureaux de vote marseillais", a indiqué l'attachée de presse de la municipalité, Aurore Vincent. Une formation des présidents des bureaux de vote a été organisée cette semaine. La ville a par ailleurs mis en place le versement d'une indemnité pour les agents municipaux mobilisés, de 200 euros pour les présidents et de 160 euros pour les assesseurs. La même pénurie a été signalée dans la Marne et les Ardennes, alors qu'ailleurs tout est déjà calé.

À Auxerre par exemple, la ville a "l'ensemble des postes d'assesseurs pourvus pour le second tour", selon un responsable de la communication de la mairie. "On s'y est pris très en amont car on a vu arriver le problème". La ville a notamment "envoyé un courrier à tous les nouveaux inscrits" pour leur proposer d'être assesseur.