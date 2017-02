Présidentielle : la gauche ne parvient pas à s'unir

La rivalité entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon éloigne l'hypothèse d'une nouvelle gauche plurielle. Le candidat du Parti socialiste et celui de La France insoumise avaient entamé des discussions en fin de semaine, mais à l'issue du week-end, le rassemblement apparaît extrêmement hypothétique.

La perspective d'une "alliance des gauches" entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle s'éloigne, à l'issue d'un week-end marqué par une brusque glaciation entre le candidat socialiste et le chef de file de "La France insoumise".

Je n'entends pas m'accrocher à un corbillard" - Jean-Luc Mélenchon à propos du Parti socialiste

Les deux hommes avaient engagé un dialogue tardif vendredi au téléphone avec la promesse d'une rencontre prochaine, mais les prémices d'une rupture sont vite apparues. Dès vendredi soir, Jean-Luc Mélenchon avait provoqué le vainqueur de la primaire de la gauche en prévenant sur BFM TV qu'il n'entendait pas s'"accrocher à un corbillard", en l'occurrence le Parti socialiste. Puis samedi, dans un billet diffusé sur Facebook, le candidat de La France insoumise s'insurgeait contre le projet confié par Benoît Hamon à l'économiste Thomas Piketty d'un "Parlement de la zone euro". "La monnaie unique comme identité et projet européen? Étrange invention technocratique! Ce projet ressort tout droit des vieux cartons du PS. On le croyait abandonné dans le siècle dernier", écrit-il notamment. "Est-ce une façon de créer un problème insurmontable entre nous en 2017 ? Alors autant s'épargner les simagrées unitaires actuelles!", ajoute-t-il.

Si l'on fait du covoiturage et que les autres descendent au premier feu, ça marche rarement" - Benoît Hamon

En déplacement samedi à Lisbonne, où le gouvernement socialiste d'Antonio Costa est soutenu par la gauche radicale et les communistes, Benoît Hamon a répliqué aux déclarations "assez brutales" du candidat d'extrême gauche. "Je ne courrai pas après Jean-Luc Mélenchon, je ne cours après personne, je n'oblige personne", a-t-il lancé devant la presse, s'estimant "le mieux placé" pour faire gagner la gauche à la présidentielle. "Il a posé des conditions fortes", a souligné M. Hamon à propos du leader de La France insoumise, qui demande notamment à ne nouer aucun accord avec Emmanuel Macron et à ne pas investir pour les législatives les ministres du quinquennat. "Si l'on fait du covoiturage et que l'on décide que l'on conduit, la couleur des sièges et que les autres descendent au premier feu, ça marche rarement", a-t-il ajouté.

Mon problème, ce n'est pas la synthèse foireuse à deux heures du matin avec des points et des virgules" - Jean-Luc Mélenchon

Réplique de Jean-Luc Mélenchon, qui présentait dimanche le chiffrage de son programme économique : "C'est consternant. J'apprends que j'aurais fermé la porte ? Mais c'est quand même moi qui ai fait le pas", a-t-il dit sur BFM TV et LCI. "Je ne vais pas passer ma vie là-dessus, je ne suis pas un amoureux éconduit. Je ne suis pas en train de faire le congrès du PS, mon problème, ce n'est pas la synthèse foireuse à deux heures du matin avec des points et des virgules", a-t-il ajouté.