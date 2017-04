Présidentielle : la "guerre des affiches" bat son plein à Janzé

La campagne officielle démarre ce lundi 10 avril. Tous les candidats ont droit au même temps de parole. Et les militants peuvent désormais coller les affiches des candidats. Et cela donne parfois lieu à des passes d'armes, comme à Janzé.

Depuis que les affiches officielles sont là, ils ne comptent pas leurs efforts. Eric enchaîne les affiches pour François Fillon, bien visibles, en bord de route. A force, il a désormais le coup de main : "ça doit être ma cinquantième affiche", estime le militant.

Car oui même à l'heure des réseaux sociaux, les bonnes vieilles affiches restent utiles. Jonathan est militant à Janzé : "tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, donc on touche une autre cible, explique-t-il, on voit des candidats comme Asselineau qui collent beaucoup, ça lui donne une visibilité, ça montre qu'il a des militants présents, et nous pour François Fillon, c'est la même logique".

"ça doit être ma cinquantième affiche", estime ce militant en souriant © Radio France - Théo Hetsch

"on colle par-dessus, les adversaires repassent derrière et ainsi de suite, c'est le jeu"

Côté socialiste aussi on ne se ménage pas. Jean Louis est militant depuis plus de 30 ans et toujours avec la même énergie : "on est disponible quasiment 24h sur 24, dès qu'il y a besoin de nous". Et pour ça, il a tout ce qu'il faut dans son coffre de voiture : "la colle, avec le rouleau, les affiches qui sont pliées là", montre--t-il avec enthousiasme, "et puis j'ai bien sûr une bouteille d'eau et de l'essuie tout parce qu'après un collage d'affiches, on n'en a plein les mains".

Jean-Louis a tout ce qu'il faut dans sa voiture pour le collage d'affiches © Radio France - Théo Hetsch

Ainsi dans plusieurs villes bretonnes, la guerre des affiches fait rage. Sébastien est militant PS à Vitré : "c'est vrai que là-bas on a une petite rivalité avec quelques équipes, explique le militant qui reconnait coller parfois la nuit, mais ça reste toujours bon enfant, on colle par-dessus, ils repassent derrière et ainsi de suite, c'est le jeu".

Les militants ont peu de temps. Le 22 avril à minuit, il sera trop tard pour coller des affiches...